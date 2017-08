Habló el rector que había borrado el nombre de Santiago Maldonado de una cartelera de efemérides

El rector de la Escuela Arturo Illia, del barrio Laguna Seca, negó “autoritarismo y abuso de poder” al responder a la denuncia de una docente por haber borrado el nombre de Santiago Maldonado de la cartelera en recordación del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se celebró ayer 30 de agosto.

“Desmiento autoritarismo y abuso de poder; creo que exagera la docente. El caso [Maldonado] está en proceso de investigación, es un tema muy sensible y hay muchas familias esperando un resultado. Creo que hay que darle un marco de equilibrio”, dijo Jorge Páez, según publica el portal de Radio Dos.

La profesora Roxana Fariña hizo público su malestar por la decisión del rector. “Habíamos acordado con un grupo de profesoras hacer un cartel alusivo en un pizarrón del patio de la escuela, con la pregunta ¿dónde está Santiago Maldonado? El rector, de manera autoritaria y violenta, decidió borrarlo”, contó la docente en diálogo con Radio Dos.

“No sé qué es lo que tanto le molesta a la profesora la decisión tomada. Uno, como director de una institución tan grande, debe asegurar la pluralidad de ideas. Recordar que el 30 de agosto es el Día Internacional del Desaparecido está bien, pero me pareció de más la mención del caso Maldonado”, dijo Páez.

“La profesora me dijo que no iba a borrar, que iba a traer problemas. Le dije que debe haber pluralidad de ideas porque a las claras está la intencionalidad política”, opinó el director de la escuela sobre el caso Maldonado.

“Me parece que el caso está en proceso de investigación, es un tema muy sensible y hay muchas familias esperando un resultado y creo que hay que darle un marco de equilibrio”, consideró.

“Hay colegas que no piensan como estas tres profesoras, y cuando hay una intención de llevar todo para el mismo camino se debe garantizar la pluralidad de voces”, argumentó.