Una insólita restricción con la SUBE generó quejas de los usuarios del transporte en la capital

En una situación insólita, la empresa concesionaria del transporte urbano de la capital restringió el uso de la SUBE a un solo pasaje por viaje en la tarifa plana, lo que generó malestar en los usuarios.

La Municipalidad informó que se trata de una medida ilegal e instó a los pasajeros a denunciar los casos. En su cuenta de Twitter, el intendente Fabián Ríos, aclaró: “Desde el lunes, cada unidad deberá llevar un cartel de la Municipalidad que dice ‘Puede pagar todos los pasajes que desee con SUBE Tarifa Plana’”.

El secretario de Transporte municipal, Gustavo Larrea, confirmó que no existe una restricción normativa para que una tarjeta SUBE pague más de un boleto plano. “A partir la información empezamos a controlar en todas las unidades del sistema de transporte y no hemos encontrado ese cartel en ninguna unidad. No sé si a partir de la comunicación lo sacaron o qué pasó, no hay información precisa de en qué línea o ramal estaba el cartel. Se hizo un relevamiento, se les explicó que esto no está permitido”, dijo el funcionario en Radio Dos.

“No hay impedimento legal para que no se pueda pagar más que un pasaje”, aclaró el funcionario y afirmó que los choferes “no deben bajar pasajeros por este tema” y si esto ocurre, se debe hacer la denuncia en 0800 777 SUBE o en el 0800 555 MUNI.

El concejal Hugo Calvano (CC-ARI-ECO) explicó en su cuenta de Twitter que se puede pagar más de un pasaje con la misma tarjeta y, en caso de quedarse sin crédito, se puede abonar igual puesto que el importe se descontará con la nueva recarga.

