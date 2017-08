Alergias: claves y consejos para aliviar los síntomas

El sistema inmunitario del alérgico trata al alérgeno como un invasor y reacciona de manera inapropiada, provocando síntomas que pueden ir de las molestias leves al shock anafiláctico, que puede derivar en la muerte.

Puede manifestarse como asma, rinitis, urticaria, conjuntivitis y eczemas y sus síntomas habituales son: estornudos, congestión nasal, picazón en garganta y nariz, tos seca, dificultad para respirar, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos y ronchas o erupciones en la piel.

Aunque no existe una cura real para las alergias, sí es posible aliviar sus síntomas. El tratamiento de las alergias es sintomático e incluye antihistamínicos, corticoides, broncodilatadores.

La única forma de controlar las alergias es reducir o eliminar la exposición a los alérgenos. Los más comunes son ácaros del polvo, pelos de animales, polen, picaduras de insecto, esporas de moho, ciertos medicamentos y algunos alimentos.

Para evitar el contacto de alérgenos transportados por el aire, se pueden adoptar medidas como limpiar la casa frecuentemente, no permitir que los animales domésticos entren en los dormitorios, retirar las alfombras en los dormitorios, no tener objetos que tienden a acumular polvo y evitar los lugares húmedos.