Ante la llegada del frío, instan a tomar medidas para prevenir las gripes

Ante la llegada de los fríos intensos y la consecuente circulación de virus respiratorios que afectan a personas de todas las edades, el Ministerio de Salud de la Nación recuerda a la población qué medidas de prevención adoptar para prevenir el contagio, entre ellas el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, el mantenimiento de la lactancia materna y toser o estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del codo.

La gripe estacional es una infección vírica aguda causada por un virus gripal. Se transmite fácilmente de una persona a otra y puede afectar a cualquier persona de cualquier edad.

Hay tres tipos de gripe estacional: A, B y C.

Los virus gripales de tipo A se clasifican en subtipos. En la actualidad circulan en el ser humano virus de los subtipos A (H1N1) y A (H3N2).

El virus A (H1N1) circulante también se denomina A (H1N1) pdm09, dado que causó la pandemia de 2009 y posteriormente sustituyó al virus A (H1N1) estacional que había circulado hasta 2009. Todas las pandemias conocidas fueron causadas por virus gripales de tipo A.

Los virus de tipo B circulantes pueden dividirse en dos grandes grupos (B/Yamagata y B/Victoria), y no se clasifican en subtipos.

Los virus A y B circulantes causan brotes y epidemias. Es por ello que en las vacunas contra la gripe estacional se incluyen las cepas pertinentes de virus A y B.

Los virus de tipo C se detectan con mucho menos frecuencia y suelen causar infecciones leves, por lo que su impacto en la salud pública es menos importante.

En personas con alto riesgo, como embarazadas, los niños de 6 a 59 meses, los ancianos, los pacientes con determinadas enfermedades, como VIH/sida, asma, neumopatías crónicas o cardiopatías crónicas, y los profesionales sanitarios, la gripe puede causar enfermedad grave e incluso la muerte. El tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de la enfermedad (el periodo de incubación) es de aproximadamente 2 días.

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda la vacunación anual en embarazadas, puérperas, niños de 6 meses a 24 meses años, niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas: como diabetes, obesidad, enfermedad respiratoria, cardíaca, VIH, etc. En estos casos se debe presentar orden médica, adultos mayores de 65 años, personal de salud. Para estos grupos, la vacuna es gratuita y obligatoria en hospitales y centros de salud públicos de todo el país.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia solicita a los padres de los menores de entre 6 a 24 meses de edad a llevar a sus hijos a los centros de salud para la segunda dosis de la vacuna antigripal.

Las vacunas están disponibles en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia para los grupos de riesgo, que incluyen a menores de entre 6 a 24 meses, los cuales deberán recibir dos dosis.

La directora general de Epidemiología, Claudia Campias, dijo que “es importante que los padres tomen conciencia y lleven a sus pequeños [a vacunarse] porque los insumos, lo equipos y los vacunadores están”.

“Tenemos una población mayor de 65 años que es la primera que concurre con un porcentaje excelente, superior al del año pasado, pero donde sí estamos insistiendo es en la segunda dosis de los menores de entre 6 y 24 meses”, explicó.