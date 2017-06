Crecen los ríos en el Litoral y ya hay más de 5.000 afectados

La crecida del río Uruguay agravó la situación de los pobladores de Entre Ríos y Corrientes, con unas 5.000 personas afectadas en ambas provincias tanto en el sector urbano como en el rural, aunque el pronóstico indica que no se aguardan lluvias para los próximos días.

La provincia más complicada es Corrientes, donde los afectados llegan a 3.000, mientras que el agua invadió rutas y aisló pequeñas poblaciones rurales, lo que se suma a otras localidades que desde hace meses sufren las consecuencias del avance de las aguas como San Luis del Palmar, en donde hay 450 personas afectadas.

Además del río Uruguay, Corrientes está afectada, aunque en menor medida, por el avance de las aguas del Paraná, por lo que entraron en estado de alerta las localidades de Goya y Esquina.

Además crecen el río Santa Lucía y el Riachuelo, lo que afecta a las localidades de Santo Tomé, Paso de los Libres, La Cruz, San Roque y Perugorría, además de San Luis del Palmar.

El jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni, dijo que la situación es “complicada” y remarcó: “El único alivio que tuvimos es el clima [sic], porque ahora no está lloviendo y salió el sol”.

En este sentido sostuvo que la cantidad de evacuados y autoevacuados “no ha variado” y que cientos de familias continúan alojadas en los centros de evacuados de sus municipios, “con asistencia alimentaria y de salud”.

El funcionario provincial mencionó el corte de la ruta 14 en el tramo que une las localidades de La Cruz con Santo Tomé. “Hay 15 centímetros de agua en el viaducto y se inhabilita al tránsito desde las 18 a las 7 de la mañana, por precaución”, indicó.

En este marco, Bertoni aseguró que son más de 3.000 las personas afectadas por las inundaciones entre evacuadas y autoevacuadas, y detalló que en la localidad de San Luis del Palmar son 450 los afectados que debieron dejar sus casas desde hace meses por el desborde del Riachuelo y de canales, lo que provocó, además, un gran perjuicio en las zonas rurales del departamento.

Por otra parte, enumeró que aún continúan evacuadas unas 300 personas en Perugorría, 315 en San Roque, 250 en Alvear y también más de 200 en cada una de las localidades de Alvear, Yapeyú y La Cruz.

También en la localidad de Paso de los Libres, ubicada a la vera del río Uruguay, según confirmó el funcionario de Defensa Civil, “hay más de 200 personas evacuadas y más de 140 autoevacuadas”.

En las localidades de Garruchos, Santo Tomé, Alvear, La Cruz, Yapeyú y Paso de los Libres, el río Uruguay ya superó el nivel establecido para evacuación al igual que en Monte Caseros donde la tendencia es creciente.

En Entre Ríos, Roberto Destri, jefe de Defensa Civil, elevó a más de 800 (unas 3.200 personas) la cantidad de familias evacuadas en Concordia, Concepción del Uruguay y Colón, y estimó que “recién a principios de julio podrán volver a sus casas”.

“En este momento tenemos 570 familias evacuadas en Concordia, 129 en Concepción del Uruguay y 105 en Colón. Por suerte desde el jueves no llueve en la cuenca media y alta del río Uruguay y tampoco en Brasil, por eso la situación está estable”, precisó Destri.

“El río seguirá creciendo por unos cuatro días más y luego esperamos que empiece a bajar”, estimó y aseguró que “el nivel de los puertos también seguirá aumentando, pero no superará los 14,80 metros en Concordia y los 15,30 metros en Salto en los próximos días”, agregó.

Con información de Télam.