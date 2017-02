Vecinos de Paso de la Patria, desesperados por un enorme basural a cielo abierto

Habitantes de Paso de la Patria manifestaron un altísimo grado de preocupación por la existencia de un basural que, según estiman, pronto llegará hasta la ruta Nº 6 de acceso a la ciudad, al tiempo que informaron acerca de la existencia de una planta de reciclado que, sin justificación valedera alguna, la Municipalidad no pone en funcionamiento.

Luego de frenar la extensión de un murallón de tierra como defensa en la zona costera de playas camino a la cabaña de Don Julián (lo cual significaría el declive absoluto del lugar como epicentro turístico) los integrantes de un grupo denominado Todos por Paso de la Patria lograron que se apruebe un proyecto concerniente en la instauración de un muro de hormigón armado con una vereda con ciclovía, como se lleva adelante en diversas partes del país y del mundo, el cual ya fue aprobado por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) y actualmente se encuentra en Recursos Hídricos de la Nación, en proceso de preparado de los pliegos para su licitación previa firma del convenio marco con la Provincia, paso previo a su concreción.

Según manifestaron los vecinos en diálogo con La República, “la villa turística tiene dos caras: una, la de la ostentación de su belleza y riqueza natural indiscutida; y la otra, la de una localidad que convive con un gran basural a cielo abierto, donde se hacían grandes fogatas causando problemas de salud en todos los lugareños y habitantes, que merced al trabajo de esta unión de voluntades pudieron frenarse”.

Esteban Verellén, uno de sus integrantes del grupo, explicó que el gran basural de la villa turística “es un problema que se agrava, porque prácticamente está llegando a la ruta”, al tiempo que recalcó que existe “una planta de reciclado que no se pone en funcionamiento, no sabemos por qué”.

“Como grupo de vecinos denunciamos esto. Hasta hace meses atrás quemaban la basura y todo Paso de la Patria estaba envuelto en un humo negro; lo denunciamos porque la gente comenzó a tener problemas de salud por ello”, insistió Verellén. A su vez, atestiguó que luego de la difusión televisiva del hecho, la gestión municipal (dirigida por el Frente para la Victoria) “paró con la quema y se comenzó a ordenar un poco”.

“Pero eso duró tres meses. Ahora, de nuevo, está por llegar a la ruta. No sé qué pensarán hacer, si volverán a la quema. Eso nos tiene muy preocupados”, subrayó el vecino.

Defensa costera

Según atestiguó el vecino, el lugar “es como un terraplén, donde las casas quedan abajo”. A su vez, adujo que la gestión municipal local pretendía extenderlo por toda la costa. “Eso significaría el certificado de defunción de Paso de la Patria, como punto turístico; ninguno de los vecinos quería eso, sino que hasta los propios frentistas prefieren inundarse en determinadas ocasiones, pero no tener un murallón de greda frente a las casas o frente a la costa” atestiguó firmemente Verellén.

“En otros países se ven muritos de un metro, o un metro y medio, prolijos con veredas: esa es nuestra idea”, afirmó, tras lo cual señaló que “les dijimos a las autoridades municipales que en vez de hacer un murallón de greda donde las casas quedan debajo, hagamos un muro con una ciclovía”.

“Por suerte, el proyecto de defensa (de extensión del murallón) no tenía el estudio de impacto ambiental, que es una ley nacional”, indicó el ciudadano. “Hicieron una licitación entre gallos y medianoche, no participando al pueblo. Y la ley de Impacto Ambiental dice que tiene que haber una audiencia, invitar a todos los frentistas lo cual no hicieron”, fustigó. “Y con ese fundamento, frenamos esa obra”, aclaró al respecto.

En cuanto a las posibilidades concretas de una solución al respecto, el paseño recordó que inicialmente se pidió presupuesto a dos empresas, que rondaron los 9 millones de pesos. Luego de una audiencia pública, en la que los ingenieros de las empresas presentaron bosquejos de las obras y ratificaron la cifra promedio de

$ 9 millones en ambos proyectos efectuados por dos estudios de ingeniaría independientes, se pudo avanzar.

“Afortunadamente para los vecinos, la gente del ICAA a cargo del ingeniero (Mario) Rujana, siempre escuchó nuestros reclamos; nos sentimos muy apoyados por ellos en nuestra cruzada. Fuimos citados al ICAA, donde los ingenieros nos expusieron su punto de vista y, después de una larga evaluación técnica, nuestros proyectos fueron considerados y se llegó a un acuerdo”, detalló Verellén.

“Firmamos en el ICAA un convenio en el que establecía que toda la parte del frente del pueblo se iba a hacer ese muro con ciclovía”, recordó el vecino, sobre lo cual consideró que “ese fue el gran logro que tuvimos”.

“En enero fuimos al ICAA y averiguamos que el proyecto se encuentra en la parte Jurídica de Recursos Hídricos de Nación. Una vez aprobado, se remitirá el pliego a la Provincia, para la firma del convenio marco con el Gobierno provincial, y después se va a licitar”, destacó.