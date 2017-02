Esta tarde, “tetazo” en el Obelisco

Organizaciones feministas agrupadas en el colectivo Agitaciones Contra el Acoso Callejero protestarán hoy, desde las 17, en el centro porteño y en otras ciudades del país para cuestionar el polémico operativo de la Policía Bonaerense contra jóvenes que hacían topless en una playa de Necochea.

La protesta es específicamente contra el artículo 70 del Decreto Ley 8031/73 del Código de Faltas bonaerense, que impone multas a quien “con acto, palabra, dibujo o inscripción torpe u obscena ofendiera la decencia pública”.

La convocatoria tiene diversas consignas que se multiplican en las cuentas en redes sociales, en las banderas y pancartas que llevarán las mujeres: “Nuestros senos no deben ser censurados”, “Igualdad”, “La única teta que molesta es la que no se puede comprar” y “Por la soberanía de nuestros cuerpos”.

En forma paralela a la protesta en el centro porteño, se harán manifestaciones en el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario y en la Playa Unzué de Mar del Plata (Río Negro y la costa).

Por otra parte, en Córdoba una concentración está convocada a las 19 en el Patio Olmos (avenida Vélez Sarsfield 399).

Aprovechando el hecho ocurrido en Necochea, un grupo de legisladores bonaerenses presentó dos proyectos, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, para derogar el artículo 70 del actual código contravencional, sancionado en 1973 y aún vigente, que se aplicó en el caso de las mujeres que hacían topless en la ciudad balnearia.

Protesta en Corrientes

Mujeres de Corrientes, Chaco y Formosa realizaron el viernes pasado una manifestación sin corpiños en una playa pública de la capital correntina, en señal de protesta contra la violencia machista, como consecuencia de la denuncia y el desalojo a tres mujeres que hacían topless en el balneario bonaerense de Necochea.

“Las tetas que censuran son las tetas políticas, son las tetas feministas, que no se venden al sistema capitalista y patriarcal”, dijo a Télam una de las manifestantes.

Fueron más de 40 las mujeres que se expresaron con un “tetazo” en la playa Islas Malvinas, sobre la costa del río Paraná, en Corrientes, quitándose los corpiños y con expresiones de solidaridad con aquellas expulsadas del balneario de Necochea.

“La teta que no vende es la que molesta”, fue una de las consignas de la protesta en el balneario público de Corrientes, donde no hubo expresiones contrarias por parte de turistas ni altercados con autoridades de seguridad.