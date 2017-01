Pasión, voces y manos de otros géneros convergen bajo cobijo del chamamé

Con una extensa grilla en la que descollaban artistas provenientes de otros géneros musicales, la cuarta noche de la 27ª Fiesta Nacional del Chamamé y 13ª del Mercosur también fue una velada en la que la emoción y el lujo de las presentaciones artísticas se volvieron a unir. Así, el escenario “Osvaldo Sosa Cordero” convocó a artistas como Raúl Lavié, Luis Salinas, Bruno Mendoza, Franco Perroni, el tenor Sergio Casco, Tajy, Jorge Suligoy, Lucio Yanel y Gicela Méndez Ribeiro, entre otros destacados artistas que hicieron vibrar al ferviente público.

Pero además fue una velada en la que el sano humor hecho música estuvo presente, en esta oportunidad, de la mano de Nino Show Ramírez, quien volvió a marcar presencia en el escenario. En tanto que el grupo Ñamandú también tuvo la oportunidad de compartir el escenario con Mario Álvarez Quiroga, quien hizo gala de su voz y gusto por el chamamé.

El rosarino y eximio cantante de tango Raúl Lavié también hizo lo propio con un repertorio chamamecero clásico junto con un ensamble musical. Tras su presentación, el cantor del 2×4 anticipó que en meses más vendrá a Corrientes para grabar, con la Orquesta Folclórica de Corrientes, un disco enteramente chamamecero: “Estoy muy entusiasmado y emocionado por esta posibilidad”, aseguró.

Por su parte, el gran guitarrista Luis Salinas volvió a dejar en claro su profundo respeto y cariño por el chamamé, lo que ya fue demostrado en las participaciones anteriores en la Fiesta. El condimento especial estuvo dado en esta ocasión, por el acompañamiento de su hijo Juan, quien también hizo gala de su conocimiento musical.

Durante la conferencia de prensa realizada a posteriori, Salinas dijo que para él tocar chamamé “es volver a mi infancia y conectarme con el corazón, con lo que es esta música, trato de no ponerle más acorde de los que tiene y más o menos estar dentro del paisaje”.

El guitarrista además homenajeó y valoró el trabajo realizado por Nini Flores para que el chamamé trascendiera las fronteras de la región. “Hoy el chamamé no es como cuando era chico, antes se veía como un género menor del folklore, pero él –por Nini– es uno de los responsables que ya no se vea como un género menor”, manifestó.

En tanto que la joven y talentosa cantante libreña Gicela Méndez Ribeiro mostró un importante manejo del escenario y un aplomo mayor para adueñarse del escenario.

Otro tanto ocurrió con el joven y talentoso Franco Perroni, quien va ocupando un lugar preeminente en la vidriera chamamecera.

Chamamé, patrimonio

En el marco de la 27ª Fiesta Nacional del Chamamé y 13ª del Mercosur, se realiza una encuesta vinculada a la postulación del chamamé para integrar la lista representativa de patrimonio inmaterial de la humanidad.

De esta forma, correntinos, turistas y visitantes que durante las noches del evento concurran al anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola podrán participar de esta acción.

Para ello, en el stand del Ministerio de Turismo de la Provincia estarán disponibles los formularios de consentimiento para esta importante postulación que pretende integrar a nuestro chamamé a la lista.

Este trabajo de postulación lo realiza el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura y los ministerios de Coordinación y Planificación, y de Turismo.

El objetivo es presentar el chamamé al mundo y obtener el compromiso del gobierno nacional y el gobierno provincial y de los municipios de protegerlo, a través de políticas de creación, promoción y difusión, además de la colaboración y participación comprometida de la comunidad en su conjunto.