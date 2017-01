La lluvia dejó en evidencia la falta de limpieza en los desagües de Corrientes: calles inundadas

Una intensa lluvia, que duró poco menos de media hora, entre las 17.30 y las 18, fue suficiente para dejar en evidencia la falta de limpieza de los desagües de la capital de Corrientes y la mayoría de las calles del centro quedaron completamente inundadas, provocando serios inconvenientes en comercios, viviendas y cocheras.

Paraguay y Bolívar, Roca y Rivadavia, Roca y 9 de Julio, Uruguay y 9 de Julio, España y Pellegrini, Santa Fe y Bolívar, Junín y Buenos Aires son nada más que algunas de las esquinas del centro correntino que quedaron nuevamente anegadas, con el agua en la puerta de las casas y un caótico tránsito vehicular.

Un caso dramático fue el de la esquina de Roca y Rivadavia, donde media hora después de la lluvia el agua seguía estancada a la altura del zócalo de los automóviles. En todos los casos, se observó que las bocas de tormenta están llenas de basura, por lo que el escurrimiento del agua demoró más de la cuenta.

La cantidad de agua caída, que no habría superado los 40 milímetros en media hora, deja en evidencia tres aspectos centrales a tener en cuenta: el caso aquellos vecinos que no cuidan sus veredas y arrojan los residuos en cualquier parte; la empresa de recolección de residuos, que no cumple con la frecuencia, y la Municipalidad, que no limpia adecuadamente los desagües.

Para la jornada de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que habrá nubosidad variable con vientos leves del norte y que las lluvias regresarían a la zona de Corrientes capital y alrededores este miércoles por la mañana con tormentas aisladas.

En tanto para jueves y viernes, el SMN prevé buen tiempo con días soleados.