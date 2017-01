Siguiendo el camino de San Martín

Será una operación militar en la montaña, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Así conciben en el Ejército la misión del Cruce de los Andes, que 671 oficiales, suboficiales y soldados argentinos y chilenos emprenderán la semana que viene para celebrar los 200 años de la heroica gesta del general José de San Martín.

El presidente Mauricio Macri dará la señal simbólica de partida el martes, a las 18, en el campo histórico de El Plumerillo, en Mendoza. Con un desfile y un festejo popular, despedirá a las columnas militares que recorrerán cinco de los seis pasos de la ruta sanmartiniana original.

El recorrido por la Cordillera se extenderá durante 16 días y el momento cumbre de la travesía será el encuentro binacional en el Cristo Redentor, en el mediodía del 2 de febrero.

A ese límite internacional llegarán las columnas que atravesarán en mula y a pie los pasos Come Caballos (en La Rioja), Los Patos (en San Juan), Uspallata, Portillo de Piuquenes y Planchón (en Mendoza). Se desestimó el recorrido por el paso Guana, porque no está en condiciones y entraña excesivos riesgos.

Las condiciones meteorológicas y del terreno son los principales riesgos que se presentan en la campaña, que seguirá los pasos del Libertador. “Nunca se puede decir que el verano es la época más apta para la montaña. Suele haber temperaturas variables, tormentas y ráfagas de viento”, indicó un vocero castrense.

El propio San Martín advirtió en Mendoza la dimensión de los riesgos que enfrentaba, cuando en una carta a Tomás Guido, en 1816, meses antes de emprender la gesta, le escribió: “Lo que no me deja dormir es, no la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino el atravesar estos inmensos montes”.

Mientras las columnas de Come Caballos, Portillo de Piuquenes y Planchón concluirán su actividad en el límite internacional, las tropas de Uspallata y Los Patos cruzarán los Andes y llegarán hasta Chacabuco, donde el 12 de febrero, a las 18.30, recordarán el triunfo de San Martín en suelo chileno, en un acto que encabezará la presidenta Michelle Bachelet.

La idea de rendir homenaje en el propio terreno a San Martín y a la mayor epopeya militar en el continente americano surgió hace seis meses, cuando el jefe del Ejército, teniente general Diego Luis Suñer, lo propuso en reuniones que mantuvo con altos oficiales del Ejército chileno.

Participarán efectivos de las brigadas de montaña de la región, lo que le dará un carácter exclusivamente militar a la campaña. Ese rasgo lo diferencia netamente de los circuitos civiles y turísticos que suelen organizarse para esta época del año entre Mendoza y Chile.

