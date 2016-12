“La UNNE cubre el 100% de las solicitudes de becas de comedor de los estudiantes de bajos recursos”

Reunidos en asamblea, los socios integrantes de la mesa de Fundunne junto a la rectora Delfina Veiravé repasaron la importancia del mantenimiento y administración de los Comedores Universitarios de la UNNE, coincidiendo todos en el esfuerzo económico que implica para la Universidad mantener los subsidios que redundan en la calidad de los servicios de desayunos, almuerzos y viandas que se sirven de lunes a sábados durante cada ciclo lectivo.

La UNNE mantuvo a $ 18 el valor de su ticket comedor para estudiantes no becados y de $ 40 para docentes y no docentes porque subsidia en gran parte el valor real del menú consistente en una entrada + plato principal + postre + pan. “Es realmente enorme el esfuerzo institucional que realizamos este año por mantener el ticket a 18 pesos para que nuestros estudiantes accedan a un almuerzo completo y sustancioso”, manifestó la titular de la UNNE.

En otro tramo de la reunión, el ingeniero Hugo Domínguez consultó cuál era el porcentaje de alumnos que solicitan becas de comedor que acceden a ellas, a lo que la presidenta de la Fundunne contestó: “La UNNE cubre el ciento por ciento de las solicitudes de becas de los estudiantes de bajos recursos, es decir, la Universidad no dejó sin beca de comedor a ningún estudiante que haya reunido todos los requisitos solicitados para acceder a este beneficio, porque justamente, el esfuerzo se hace para ayudar a los alumnos que no pueden costearse los alimentos durante el tramo académico”.

Comedores Universitarios: espacios de socialización y recreación

La Universidad Nacional del Nordeste posee tres comedores universitarios: dos con sede en la ciudad de Corrientes (uno emplazado en el interior del Campus Deodoro Roca y otro en el Campus Sargento Cabral) y el otro en el Campus Resistencia. Allí se brindan los servicios de desayuno, almuerzo y viandas.

Se hizo hincapié sobre el avance de las obras del Comedor Deodoro Roca de la ciudad de Corrientes que ampliará la capacidad de ese Comedor para contener a 100 personas más sentadas. También se habló del control y sistematización de becarios de comedor que se logró para que exista garantía de cumplimiento en la utilización de este beneficio “porque no todos los becarios hacen uso diario de los tickets y realmente existen chicos que necesitan de esta ayuda, por lo que este seguimiento permite saber quiénes son los alumnos que no justifican el no uso de los tickets comedor subsidiados, para otorgar esta beca a otro estudiante que necesita verdaderamente contar con esta ayuda significativa para continuar con sus estudios” remarcó la rectora Veiravé.

Cifras que hablan

Fundunne continuó con la administración de los comedores universitarios de esta Universidad, al que asisten de lunes a viernes en promedio 2.211 comensales diarios: 610 en el Campus Deodoro Roca, 885 en el Campus Resistencia y 716 al Campus Sargento Cabral. En días pico las cifras ascienden a 750 comensales en el Deodoro Roca, 1130 en Resistencia y 835 en el Comedor Sargento Cabral.

En el año, la Universidad Nacional del Nordeste otorgó 1.272 becas para alumnos de las diferentes Unidades Académicas, más 23 becas para alumnos de intercambio y del Coro de la UNNE.

El servicio de desayuno está disponible de 7 a 9.30 y tuvo un costo de $ 15. La comunidad universitaria accede con este servicio a café, té o mate cocido con leche acompañado con medialunas, bizcochos, facturas o alfajores de maicena.

Se continuó con la opción de viandas para aquellos alumnos, docentes y no docentes que por razones de tiempo no pueden hacer uso del servicio en las instalaciones de los comedores. Se les entrega una bandeja con el plato del día, pan y postre con un promedio de 150 viandas por día en los tres comedores.

En total, durante todo el ciclo lectivo 2016, se entregaron 400.000 raciones alimentarias para toda la comunidad universitaria con un aporte de la UNNE de $ 13.406.241.