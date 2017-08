Pidieron la captura del empresario Martínez Rojas

El juez en lo Penal Económico porteño Gustavo Meirovich ordenó la captura del empresario Mariano Martínez Rojas. Se trata del expropietario del diario Tiempo Argentino y de Radio América, del disuelto Grupo 23, propiedad de los entonces socios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. Martínez Rojas aún no fue detenido y la información con la que cuenta el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich es que estaría afuera del país, según consignó la agencia DYN. El empresario se encuentra investigado en una causa por presunto lavado de dinero, realizado a través de 56 empresas fantasmas por las que fugaba dinero al exterior. La maniobra por la que se investiga a Martínez Rojas es a partir de un grupo de personas que simulaban importaciones en pleno cepo cambiario durante el kirchnerismo. Compraban dólares a precio oficial para importaciones que no se hacían y luego giraban las divisas al extranjero.

La organización se encargaba de presentar las DJAI (declaraciones juradas anticipadas de importación) en bancos y autoridades como la Aduana. Así conseguían los dólares a precio oficial. Se calcula que la estafa fue por unos USD 300 millones, entre 2012 y 2015, y que se usaron una gran cantidad de empresas fantasma. Uno de los principales cabecillas de la banda es Sung Ku Hwang, conocido como Mr. Korea, que se entregó este año y que era a su vez el financista de la llamada “mafia de los contenedores”. Por esta causa fue detenido este mes el cuñado de Julio De Vido, Claudio Mono Minnicelli, que estuvo prófugo durante nueve meses. El empresario se hizo conocido cuando apareció como comprador del diario Tiempo Argentino y de Radio América, en 2016, luego de que los empresarios K Sergio Szpolski y Matías Garfunkel entraran en conflicto con el personal por falta de pago de salarios.

Martínez Rojas no asumió la conducción de esos medios y, tras su desembarco, se profundizó todavía más la situación crítica del diario y la radio. A partir de marzo del año pasado, Tiempo Argentino empezó a editarse bajo el formato de una cooperativa de trabajadores, mientras que Radio América quedó fuera de aire y con sus empleados sin haber cobrado sueldos ni indemnizaciones.

Causas anteriores

Martínez Rojas ya estaba imputado desde julio de 2016 en una causa por usurpación y daños por los destrozos en las oficinas de Tiempo Argentino y Radio América en el barrio de Palermo.

En ese episodio, interrumpió por la fuerza acompañado por una “patota” y quiso desalojar el lugar, que estaba tomado por trabajadores que reclamaban sueldos adeudados.

Procesado en Corrientes

La justicia de Corrientes confirmó el procesamiento por estafa del empresario Juan Mariano Martínez Rojas y miembros de su familia, en el marco de una causa judicial iniciada por una operación comercial con un auto importado y que se suma a un pedido de captura suscripto ayer en los tribunales metropolitanos.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Corrientes confirmó en las últimas horas el procesamiento a Martínez Rojas, de su madre, Sara Rojas de Martínez, y su pareja, María Inés Mozzati, por una estafa en la operación comercial por un automóvil y el libramiento de cheques sin fondos.

Este procesamiento se conoció en la misma jornada en la que en Buenos Aires el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich libró una orden de captura nacional e internacional.

Mariano Martínez Rojas tiene menos de 40 años y es el dueño del grupo M de Luxe, que se dedicaba a organizar shows musicales y eventos en la provincia de Corrientes, hasta que saltó a la fama cuando Sergio Szpolski le transfirió Radio América y Tiempo Argentino, en enero de 2016, al mes siguiente de que dejara el gobierno Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, en un breve dialogo telefónico con el portal Infobae, de Buenos Aires, dijo que todo una persecución que viene desde un sector que sigue vigente del Gobierno anterior.

“Lo único que intentan es alejarme de mi país, de la compra de los medios y de los medios de comunicación mediante extorsión y el robo de mis empresas en un argumento tan poco claro como sus intenciones de entregarse si le dan garantías”, aseguró.