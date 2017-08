Pidieron el procesamiento del exfiscal federal Benito Pont

Durante años, en Paso de los Libres funcionaron varios prostíbulos. Se formalizaron denuncias, pero, por alguna razón, los locales no eran allanados o sus dueños eran avisados de antemano.

La explotación de mujeres continuó incluso mientras la justicia federal investigaba, hasta que se supo que, detrás de la organización de proxenetas, había un entramado de hombres poderosos que no solo hacían la vista gorda sino que participaban en el delito.

Ahora, los fiscales federales que se hicieron cargo de la causa piden el procesamiento de una veintena de personas, entre los que están Benito Pont, quien fue el fiscal federal de Paso de los Libres, y su cuñado, José María Viero, dueño de uno de estos locales, además de comandante mayor de la Gendarmería,publicó el diario Clarín.

Los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, junto a Miriam Benítez, de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, y Carlos Schaefer, fiscal federal de Cámara de Corrientes, le pidieron a la jueza Cristina Pozzer Penzo, a cargo del caso, el procesamiento de 18 personas.

Los involucrados son personas bien posicionadas en la sociedad de esa ciudad de frontera, la mayoría parte de tres familias que administraron distintos bares y hoteles en los que explotaron a decenas de mujeres durante años.

Embargos

Los fiscales pidieron que se mantenga el embargo y decomiso de los bienes de los acusados, que se usarán para la reparación de todas las víctimas de esta causa.

Los investigadores dividieron los procesamientos en tres grupos.

El primero es el de mayor relevancia, por los protagonistas y su poder: Rosana Estela Rodríguez, Pedro Norberto Sánchez (miembro de la Gendarmería), Selva Beatriz Sánchez, Ramón Antonio Do Santos, Silvio Antonio Do Santos, Claudia María Do Santos, Claudio Reinaldo Do Santos, Juan Ramón Carpe, Jorge Adrián Barboza, Dionisio Velasco, Ricardo Aguirre, María Clelia Ramona Espada, Ricardo Gustavo Aguirre, Cristian José Fretes, Javier Alejandro Ruiz Díaz, además de Viero y Pont, que “formaron parte de una organización criminal destinada a la captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual”.

Los locales eran “Roxi” o “Puro Movimiento” y Hotel Momentos, ubicados en la ruta nacional Nº 117, entre los kilómetros 8,5 y 7,5, donde hubo actividad ininterrumpida al menos entre 2010 y 2016.

Ricardo Aguirre (uno de los líderes) “aseguró su impunidad ante la justicia federal de Paso de los Libres a partir de su influencia sobre su amigo y exsocio comercial, el entonces fiscal federal de la jurisdicción, Benito Antonio Pont y de José María Viero, quien tenía autoridad en la ciudad en virtud de su alto rango en la Gendarmería –comandante mayor retirado– e influencia política en razón de los destinos de gran relevancia en los que trabajó, como la Dirección de Inteligencia o la casa de Gobierno nacional como custodio presidencial”, aseguran los fiscales.

“El aporte de Pont y de Viero se tradujo también en facilitar los medios para continuar con la ostensible explotación sexual de un sinnúmero de mujeres en el Hotel Momentos y en el prostíbulo Roxi, no obstante las reiteradas denuncias que recaían en la justicia federal.

Los contactos de los imputados en el sistema judicial avisaban con antelación cada allanamiento a practicarse en los locales, de manera tal que le diera a los administradores un margen suficiente para, cuando menos, no dejar dentro de los prostíbulos a las menores de edad que eran prostituidas allí y eliminar evidencia incriminadora”, agregan.En el escrito hay declaraciones testimoniales de montones de mujeres explotadas (en la causa se han identificado al menos 38), todas en extrema situación de vulnerabilidad (pobres, con hijos pequeños a cargo, sostenes principales de hogar, con bajo nivel de instrucción), que detallaron golpes, maltratos, sistemas de multas y amenazas para que no se escaparan ni denunciaran a sus explotadores.

También hablaron de hombres de distintas fuerzas que iban a los prostíbulos a exigirles pases (sexo) con sus uniformes, de médicos que sabían de sus golpes y abortos y callaban, de abogados que las amenazaban y de empleados de la Justicia que les hacían firmar declaraciones que ya estaban escritas.

Otros procesados

También se pidió el procesamiento de Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell, Norma Rosalía Lanatta y María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain.

A Pont, además de procesarlo como partícipe en el delito, le sumaron encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento a los deberes de funcionario público.

El 1 de junio de 2016, Pont, tras ser imputado, por las dudas presentó su renuncia.

En noviembre, en su declaración indagatoria, reconoció los vínculos con los otros imputados. También dijo que la Protex lo perseguía y que estaba “dolido”.

El acusado rechazó los cargos

El exfiscal federal de Paso de los Libres Benito Antonio Pont rechazó las acusaciones que lo vinculan con protección a prostíbulos. Dijo que la denuncia no tiene ningún sustento jurídico porque está basada en rumores de la calle, a la vez que reclamó seriedad en el proceder judicial. Manifestó que se enteró por la prensa el pedido de que se lo investigara. Estas fueron sus declaraciones a los medios en mayo de 2016, cuando estalló el escándalo.

“Me enteré por los medios de comunicación que dos fiscales formalizaron un requerimiento, para que se me investigue por un presunto delito”, dijo Benito Pont al visitar los estudios de LT 12 Radio General Madariaga, de Paso de los Libres, donde fue entrevistado por el periodista Héctor Vergara.

Indicó que “deberían haberme notificado de manera institucional. Le corresponde a la Procuración General de la Nación. Pero, no existió ninguna comunicación formal en mi despacho”.

Expresó que “como abogado, jurista y miembro del Ministerio Público tuve en un principio la investigación de esta causa de los prostíbulos. Pero, me inhibí porque me mencionaban tangencialmente”.

Acotó en su momento que “en realidad era una denuncia anónima que decía que desde la Fiscalía Federal, que estaba a mi cargo, se estaría avisando a las personas que fomentaban la prostitución que iba a haber allanamientos y otras cuestiones vinculadas con la Justicia. Una falsedad total y absoluta. Pero todo esto está preparado y armado como una operación de inteligencia. Cuando lo advertí, lo consideré una barbaridad y decidí apartarme para facilitar la investigación”.

El caso tiene marco en el expediente FCT 7789/2015/1 del Juzgado Federal de Paso de los Libres, en el que se logró verificar e identificar a las personas que formaban parte de la organización.