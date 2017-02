Murió Graciela Barreto, internada por graves quemaduras, y ahora la Justicia cerca a su pareja

Graciela Mabel Barreto, de 40 años, internada en el hospital Vidal por quemaduras en el 30% del cuerpo, murió ayer a la tarde por una “infección fulminante”, y la Justicia ordenó esta mañana la detención de Carlos Quintana, pareja de la víctima, por presunto homicidio en contexto de violencia de género.

El director del Vidal, Horacio Sotelo, confirmó el deceso de Barreto, ocurrido entre las 17 y 18 de ayer. “Se produjo la inhalación de gases que dañaron mucho el pulmón derecho y las vías respiratorias”, explicó el médico.

“Ocurrió una gran aspiración de aire con gases, que hizo una combustión interna y quemó las vías respiratorias, pero lo que se dañó gran parte del pulmón derecho”, detalló.

“La extensión de las quemaduras no era tanto problema como la inhalación de los gases y la combustión que provocó severos daños a las vías respiratorias, o sea quemó todos los caños que llevan el oxígeno a los pulmones, dejando al descubierto toda la parte interna de la cobertura de la piel del árbol respiratorio. Quedó muy sensible a que se pegoteen los gérmenes que acumulan en todo ambiente sanitario, como ser el hospital”, explicó Sotelo.

En medio del dolor y la conmoción, Nélida, hermana de la víctima, acusó directamente a Quintana. “Es el único culpable. Quiero justicia, necesito que se lo detenga porque él quiso matar a mi hermana y, durante su internación, no me dejaba tener contacto con ella. El tipo no me dejaba entrar a la habitación, no dejaba que la vea”, dijo en radio Sudamericana.

“Él es el culpable de la muerte de mi hermana y quiero que la justicia lo detenga, no puede andar libre por la calle”, añadió.

En tanto, la fiscal de Instrucción Nº 4, Sonia Meza, confirmó que pedirá la imputación de Quintana y que llamará a declarar a las personas que aseguraron que Barreto era víctima de violencia psicológica. “Las declaraciones de las vecinas y amigas sirven para fundar el estado de sospecha sobre esta persona”, indicó Meza en la misma emisora.

Barreto terminó con el cuerpo quemado el jueves 12 de enero a la mañana, en una vivienda del barrio La Olla. Nélida Barreto, hermana de Mabel, pidió entonces que la Justicia investigue el hecho “como un caso de violencia de género y no como un accidente doméstico”.

“Una versión señala que mi hermana se estaba frotando el cuerpo con alcohol y después se acercó a la cocina y al encender la hornalla se prendió fuego”, contó en esos días, pero aclaró que “hay audios y mensajes de textos en el que Mabel pide ayuda a sus amigas por los maltratos que recibía” de Quintana.