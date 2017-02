Pompeya espera una rápida extradición de Lorhmann y Maidana

Pompeya Gómez, la madre de Cristian Schaerer, manifestó ayer que “hay tratado flexible” de extradición con Portugal, pero que Rodolfo Ruso Lorhmann y José Potrillo Maidana, capturados en ese país, primero tendrán que rendir cuentas por delitos cometidos en Europa.

Gómez se reunió ayer con el fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, quien debe solicitar la extradición de Lorhmann y Maidana, acusados de secuestrar en 2003 a Cristian.

“Hay un tratado flexible con Argentina, pese a que el único impedimento es por las causas que tienen en Europa, ya que deben conocer primero esas y ser juzgados”, dijo Pompeya en declaraciones a la prensa al salir del encuentro con Ferrini.

“Allá, en Portugal, no se espera tanto tiempo, caen presos y son juzgados, pero deben ver los antecedentes porque anduvieron por varios años por ahí”, agregó.

Igual, la mujer se esperanzó en que “es posible que el juicio” a Lorhmann y Maidana por el secuestro de Cristian se haga en Corrientes “porque Paraguay no tiene flexibilidad en el pedido de extradición”, por el caso del secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.

Lorhmann y Maidana también son buscados por la Justicia de Paraguay por el caso Cubas, por lo que estuvieron siempre en la lista de los prófugos más peligrosos del mundo.

Gómez confesó que sintió “una alegría un poco confusa” al enterarse de la captura de Lorhmann y Maidana en Portugal, y que la noticia logró “remover muchas cosas que no estaban olvidadas pero sí aplacadas”.

La madre de Cristian reiteró que, después de 14 años, espera poder hablar con Lorhmann para saber dónde está su hijo y encontrarse con él. Remarcó que le imploraría al secuestrador “para que se le ablande el corazón y le confiese qué pasó con Cristian”.

“Ahora espero que se realicen los trámites lo más rápido posible para que Lorhmann y Maidana vengan. A ellos les imploraría para que se les ablande el corazón y me digan dónde está mi hijo”, dijo.