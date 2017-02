Masacre en Hurlingham: asesinó a tiros a su mujer y a cinco familiares

Un hombre asesinó a tiros a su mujer, a su suegra y a otros tres familiares, e hirió a balazos a otras tres personas, entre ellas a una mujer embarazada de nueve meses cuyo bebé también murió, en el partido bonaerense de Hurlingham, tras lo cual escapó en una moto que luego apareció abandonada en la Capital Federal.

Además, otros tres allegados a las víctimas también resultaron heridos, uno de ellos una adolescente de 12 años que recibió dos balazos en sus piernas y permanece internada en el Hospital Posadas, con pronóstico reservado.

Diego Alberto Loscalzo, alias el Chino, autor del múltiple crímen, fue detenido en las primeras horas de la tarde de ayer en Córdoba, cuando huía en un micro de pasajeros, localizado en la ciudad de Río Segundo.

Loscalzo habría atacado a todas las víctimas con el arma reglamentaria de su mujer, la agente de policía Romina Maguna (36), que prestaba servicios en el Comando de Patrullas de San Isidro y que ya lo había denunciado en julio pasado ante una fiscalía de Morón tras una pelea en la que le robó su pistola 9 milímetros.

En principio, la policía realizó allanamientos en el barrio INTA, de Villa Lugano en busca de Loscalzo, ya que allí viven familiares del sospechoso.

La tragedia se desató cerca de las 21 del domingo en una casa de la calle Cañuelas y Asamblea, en William Morris, en el oeste del conurbano bonaerense, donde vivían Loscalzo junto a Maguna y un hijo de 11 años de ella.

En medio de la cena y por razones que aún se desconocen, Loscalzo comenzó a discutir con Maguna en la mesa y la llevó a los empujones y golpes hasta la habitación de la casa, donde le arrebató su arma reglamentaria y la asesinó a balazos.

Luego, según estableció la policía y la Justicia, el hombre salió de la habitación y le apuntó al niño de 11 años, pero este le rogó por su vida y se salvó.

Tras el crimen, el hombre pretendió escapar, pero en la puerta se encontró con la hermana de Romina, quien vive en otra casa ubicada en el mismo terreno con su pareja Darío Daniel Díaz y sus tres hijos.

Al verla, Loscalzo le disparó y la asesinó, al igual que a Díaz, que también llegó hasta allí para ver lo que estaba pasando. También le disparó a Cinthia López, una amiga y vecina que se hallaba en la casa de las víctimas, y la dejó malherida.

“El único que quedó ileso fue el chico de 11 años, que era hijo de ella. De hecho fue quien salió de la casa a pedir ayuda a los vecinos”, dijo una investigadora judicial que participó anoche de las primeras medidas en esa vivienda.

Otro vecino contó que el niño fue quien le golpeó la puerta de su casa y le pidió ayuda: “Me dijo: ‘El Chino mató a mamá, me puso el arma en el pecho y le dije: papá, por favor, no me mates’. Le decía papá a pesar de que no era su padre, porque tenían una buena relación”, contó el vecino.

Tras ese episodio, Loscalzo escapó del lugar en una moto y se dirigió hasta la casa de la madre de Maguna, en Wagner y Schubert de la localidad de Villa Tesei, también de Hurlingham.

Allí, atacó a tiros a su suegra, Juana Paiva (55), a su cuñado José Eduardo Maguna (34), a la esposa de éste Mónica Beatriz Lloret (36), embarazada de 9 meses y con fecha para parir para esta semana, y una hija de 12 años de ella.

Como consecuencia del ataque murieron Paiva y Maguna, mientras que la adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde quedó internada con dos balazos, uno en cada pierna.

En tanto, Lloret también fue trasladada con heridas de bala en el abdomen al Hospital Posadas, donde los médicos hicieron nacer al bebé, que falleció pocos minutos después.

La mujer permanece internada en ese centro asistencial en estado reservado, dijeron las fuentes policiales y judiciales.

Según los investigadores, el agresor huyó nuevamente de esa casa en una moto que horas más tarde fue hallada abandonada en el barrio porteño de Villa Lugano.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, y la Unidad Funcional Especializada en Violencia de Género de Morón, a cargo de la fiscal Paula Hondeville.

Loscalzo trabajaba como boletero para la empresa Metrovías, en el ferrocarril Urquiza, y fue arrestado al mediodía de ayer por efectivos de la Policía de Córdoba cuando viajaba en un micro de larga distancia, a la altura de la ciudad de Río Segundo, a casi 700 kilómetros de la zona metropolitana de Buenos Aires. Quedó anoche alojado en una cárcel de esa provincia, mientras se esperan los trámites para su traslado a Buenos Aires.

La madre

“No entiendo qué pasó. Él es incapaz de hacer algo así”, dijo Mabel, la madre de Diego Loscalzo. La mujer aseguró que “hace dos años” que no lo ve y que a su hijo “nunca le faltó nada”.

“Les pido disculpas a todos. Les diría que lo perdonen”, manifestó. En referencia a la situación vivida por su hijo, la mujer expresó: “Le preguntaría qué pasó por su cabeza”.

“No es un asesino. Trabaja todo el día para mantener a su familia”, indicó. Además, la mujer afirmó: “No creo que haya hecho todas estas cosas. Es una persona muy responsable”.