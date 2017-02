Un muerto y doce heridos al chocar cuatro autos con argentinos en Brasil

El siniestro se produjo alrededor de las 14 de ayer. Habría reventado el neumático de un Chevrolet Onix, que chocó de frente con otro similar. Un Renault Scenic y un Fiat Palio no pudieron evitarlo. La víctima fatal es de Córdoba.

El choque entre cuatro vehículos con patentes argentinas dejó un muerto y 12 heridos.

El accidente ocurrió ayer, alrededor de las 14 en la BR 290, cerca de la localidad de Alegrete, al oeste del estado de Rio Grande do Sul y situado no muy lejos de la frontera de Brasil con la Argentina.

Claudio Gabriel Comelli (35), oriundo de Córdoba, murió en el lugar y los bomberos debieron utilizar herramientas de corte para extraer el cuerpo que quedó atrapado en uno de los vehiculos.

Entre los heridos algunos de ellos se encuentran en estado grave y fueron trasladados al hospital de la Santa Casa da Caridade, de Alegrete. Entre los damnificados hay cuatro menores.

Uno de los Chevrolet Onix había salido de Uruguayana después de cruzar el paso fronterizo por Paso de los Libres y se dirigía hacia Porto Alegre. El impacto se produjo contra otro auto similar que circulaba en sentido contrario y que también estaba ocupado por argentinos.

Un Renault Sceniz y un Fiat Palio no pudieron esquivarlos y se estrellaron sucesivamente.

Según trascendió Claudio Comelli manejaba el Renault Scenic y falleció en el lugar.

Otros automovilistas que empezaron a llegar al escenario de la tragedia avisaron a la policía acudiendo poco después ambulancias y brigadas de auxilio de bomberos, que comenzaron con los traslados de los heridos.

Santo Tomé

Un adolescente que conducía una moto resultó con graves lesiones al impactar contra una camioneta.

El accidente ocurrió el martes 31, a las 18.45, en la avenida de las Américas y Marcos Courquedales, de la localidad de Santo Tomé.

Un chico de 15 años se desplazaba en una Yamaha de 125 c.c. y se estrelló contra una camioneta VW Amarok, que manejaba María Arboite (28).

Momentos después, el joven fue trasladado al hospital local, donde le diagnosticaron fractura de clavícula y pierna derecha, además de tener severos traumatismos. Intervino la comisaría 2ª.

Bella Vista

Dos ocupantes de una moto resultaron con lesiones graves al caer con el vehículo.

El accidente ocurrió el domingo, alrededor de las 18, en Federación y Catamarca de la ciudad de Bella Vista, dijeron fuentes policiales.

Un hombre, de apellido Tardiolo conducía una Honda Tornado XR de 250 c.c. llevando como acompañante a un joven, de apellido Martínez.

Ambos resultaron con traumatismos graves y permanecen internados en estado reservado. Las actuaciones quedaron a cargo del personal de la comisaría 1ª.