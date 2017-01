Ordenaron la captura de un carnicero por el crimen del empresario español

El juez que investiga el crimen del empresario de la construcción Roberto Fernández Montes, emitió ayer por la tarde una orden nacional e internacional de detención para un carnicero de nacionalidad paraguaya identificado como Pedro Ramón Fernández Torres, como coautor del asesinato, informaron fuentes judiciales.

En tanto, el abogado Matías Morla, representante de la familia de la víctima reveló que Santiago Corona (34), yerno del empresario español asesinado el sábado en su departamento del barrio porteño de Caballito, fue entregado a la Justicia por su esposa e hija de la víctima tras una investigación propia. Corona, está acusado de ser coautor del homicidio agravado por alevosía de Fernández Montes (67) junto al carnicero Fernández Torres (50), mientras que el mecánico César Ricardo Arce López (43), detenido anteayer, seguirá preso pese a que los pesquisas saben que no es quien se vio por las cámaras de seguridad. Fuentes judiciales informaron a Télam que los investigadores consideran que el carnicero es el autor material del crimen y que trasladó el cuerpo de la víctima junto al yerno de esta, por lo que el juez Hernán Martín López ordenó su captura inmediata.

En el marco de la pesquisa, los médicos forenses que realizaron la autopsia de los restos carbonizados hallados en Cañuelas, reconocidos como del empresario Fernández Montes, no pudieron determinar aún la causa de la muerte por el estado en el que se encuentra el cadáver. Además, los investigadores encontraron en el baúl del auto de su yerno 20.000 dólares que se creen son los que la víctima ocultaba en el motor del jacuzzi de su casa y fueron robados por los asesinos. En la sede del Juzgado Nacional en lo Criminal 6 del juez López y la secretaria Karina Auletta ayer se escucharon las declaraciones de los testigos de coartada presentados por la defensa de Arce López, quien ayer declaró que él no era el que aparecía en el video.