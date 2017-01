El caso de presuntos trillizos: la denuncia la realizó la abuela

La directora del hospital Materno-Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”, Liliana Méndez Gallino, sostuvo que no tiene registrada ninguna queja de Cristina Blanca Galarza, madre de las mellizas y que la denuncia de un presunto parto de trillizos fue realizado por la abuela materna, que no es paciente del establecimiento.

Enfatizó que la señora acompañó a su hija hasta el quirófano y observó a las dos niñas y sus respectivas placentas.

Admitió la profesional que, al llevar a la mujer al quirófano para la realización de la cesárea, esperaban hallar a tres bebés, pero al abrir solo había dos bebas.

Méndez Gallino, en declaraciones a Radio Dos, comentó que “el familiar acompañó a la embarazada hasta el quirófano y estuvo ahí con la señora y vio las dos niñas y sus respectivas placentas”.

“Hablé con los médicos que intervinieron en la cirugía y no tuve necesidad de hablar con la parturienta porque no hizo ninguna queja ante la institución”, aclaró.

Indicó que “el expediente para que se investigue el presunto nacimiento de trillizos fue abierto por la abuela materna, quien asistió al alumbramiento y vio todo, pero no es paciente del establecimiento”.

Agregó que “ante partos múltiples hay situaciones que no se pueden determinar antes del nacimiento. Esa es la realidad. En este en particular, la señora que se realizó la cesárea fue examinada a través de la visión directa del útero abierto. Además no había ningún resto que haya quedado después de extraídos las bebas. La madre estaba despierta y lúcida por lo que las vio nacer. La madre, después del parto, nunca hizo alusión de que no se le entregaron todos sus hijos que salieron de su abdomen”.

Describió que “la cesárea es una intervención quirúrgica que se realiza con anestesia desde la cintura hacia abajo. Es decir, que la madre está despierta y consciente durante la cirugía”.

Confirmó que “cuando se entró al quirófano se esperaba extraer tres criaturas. Pero al abrir no había tres, había dos. La ecografía tiene esa falencia, esa ventana que no es un cien por cien certera en ese sentido”.

Confirmó también que “junto a la madre estaba un familiar. Una mujer. Dada la hora y en el día que se realizó la cesárea, también vio las niñas nacer y sus respectivas placentas. Esa señora la acompañó hasta el quirófano y estuvo ahí con la parturienta”.

La doctora manifestó que, “después del parto, conversé con los médicos y no hicieron referencia a un tercer nacimiento. No tuve la necesidad de hablar con la mujer que dio a luz porque todo estaba bien y no hizo ninguna queja contra el hospital. Hasta el momento, la madre de esas bebas no efectuó formalmente ninguna denuncia. Se sabe que la abuela concurrió a una comisaría y radicó la denuncia. No se acercó a la dirección de este hospital para exponer sus dudas”.

“A mí no me sorprende ni me deja de sorprender. Son cuestiones personales. Las personas son libres de hacer las acciones que lo consideren pertinentes. Tienen derecho de realizar la denuncia así como la institución tiene la responsabilidad de mostrar las actuaciones para despejar cualquier duda. Aquí no estuvimos escondiendo documentación ni ocultamos el desempeño médico-diagnóstico-terapéutico durante toda la estadía de la paciente en el hospital. No no negamos y fuimos a efectuar las declaraciones que corresponden a la comisaría y a la fiscalía de turno en feria”, explicó.

Comentó que “también se solicitó la certificación por parte del médico judicial de que era un embarazo doble . Nosotros necesitamos todos los requerimientos para que vean la transparencia nuestra cuando la abuela empezó a pedir un niño que no existía”.