Asesinan a embarazada para robarle la mochila

Una adolescente, embarazada de 5 meses, fue asesinada de un balazo en la cabeza por dos delincuentes que le robaron la mochila. El hecho ocurrió en una parada de colectivos. La víctima se hallaba junto a su madre y se dirigían al hospital para un control ginecológico.

Roberta Calsin, madre de la víctima, denunció que en esa zona hay “muchos delincuentes perdidos por la droga”.

La mujer acompañaba a su hija, Jenifer Geraldine Trillo Julio (15), hasta el hospital Sardá para un control ginecológico.

“Estábamos en la parada y en ese momento vinieron dos ladrones, jóvenes, de más de veinte años, que le arrancaron la mochila y por no poder quitársela le dieron tres culatazos en la cabeza”, recordó, y agregó que “la mataron como un perro, agarraron el bolso y se fueron corriendo”.

La mujer también dijo que a su hija “ya se le notaba la panza” y que a los delincuentes “no les importó nada”.

Calsin contó que los atacantes estaban “bien vestidos y armados” y que “venían caminando despacio” por la vereda de enfrente justo antes de que asesinaran a la joven.

“No pude hacer nada, pedí auxilio, que viniera un patrullero para salvar a mi hija, pero no se pudo hacer nada”, contó.

Además, la mujer denunció que en la zona “no hay policías” y que “hay muchos delincuentes perdidos por la droga”.

“Lamentablemente estoy muy dolorida, me siento tan mal, apenas tenía quince años, ella; estaba estudiando, llena de vida”, dijo visiblemente compungida, y pidió: “Hagan algo por favor, pido justicia por Jenifer”.

En relación a la investigación, la madre de la adolescente comentó que en el momento del crimen “había una señora y dos personas más” cerca del lugar, quienes podrían declarar como testigos, y que durante las últimas horas les dio “información a los policías para que empezaran a dibujar a los asesinos” y se elabore un identikit.

Tras el crimen, la joven fue trasladada al Hospital Municipal Maternoinfantil “Oscar Alende” por un vecino, donde llegó sin vida, y su madre fue atendida por una descompensación que sufrió a raíz del episodio.