Habló Cristina Galarza, la mamá que reclama un bebé al hospital Vidal

“A mí nadie vino a darme una explicación. Estaba claro que eran trillizos”, dijo Cristina Galarza, a quien en la maternidad del hospital Vidal le entregaron dos bebas en lugar de tres, por lo que su madre realizó una denuncia contra la institución, patrocinada por el abogado Hermindo González, de la Red Infancia Robada.

Galarza dijo hoy que el trato en el hospital Materno-Neonatal (maternidad del Vidal) “nunca fue bueno” desde el momento en que se internó el 12 de enero, trasladada del hospital Zonal de Goya.

En diálogo con radio Mitre, Galarza dijo que no sabe los nombres de los médicos que la atendieron y puso un manto de duda sobre el desempeño de los profesionales en el momento de hacerle la cesárea.

“Mis nenas nacieron 12.20 y 12.21 [de la noche]. Y el otro no sé”, contó y comentó que la decisión del llevarla al quirófano fue “así todo ligero”. “Me anestesiaron. No estuve consciente en el momento del parto, creería que me anestesiaron totalmente”, relató.

La mujer, que sigue internada en el Vidal, dijo que el mismo día de la cesárea le “hicieron escuchar los latidos de mis bebés. Eran 3”, y cuestionó el trato del personal del hospital Materno-Neonatal, que “nunca fue bueno. No dejaron que se quedara alguien de mi familia. Intenté convencerlos”.

Galarza comentó que el día en que le hicieron la cesárea su mamá había viajado a Goya para atender a su otra nieta, de 6 años, y con ella se quedó una sobrina, Fiama Roldán, a quien no le dejaron que entrara en el quirófano.

Ese relato no se condice con lo afirmado hoy por la directora del Materno-Neonatal, Liliana Méndez Gallino. “Tanto la mamá como la acompañante vieron que del útero salieron dos bebas y que eran prematuras”, dijo en radio Sudamericana.

Galarza solo rescató la actitud del “doctor Aguirre [el ecógrafo]. Me pidió disculpas, dando una explicación que no entendí, diciendo que se confundió. No se acercó ningún doctor aparte de él”, aseguró.