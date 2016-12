La Justicia correntina investiga si se cometió delito con 16 testigos

Abogados que representan a los 16 testigos que fueron llevados a Goya como testigos de múltiples allanamientos por una causa de narcotráfico realizaron una presentación judicial ante “una presunta privación ilegítima de la libertad” y “probable abuso de autoridad”.

Las actuaciones están radicadas en el Instrucción Nº 6 de Graciela Ferreyra, Fiscalía de Instrucción Nº 3 de Mónica Inés Espíndola.

La magistrada también espera una serie de documentación sobre el episodio requerido al juez de Instrucción Nº 3, Carlos Antonio Balestra, Fiscalía de Instrucción, Correccional y de Menores de Francisco Palisá, de la ciudad de Goya.

Una vez que la jueza Ferreyra reúna todos los elementos de juicio podría citar al comisario mayor José Moyano, jefe de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones (antigua Drogas Peligrosas) de la Policía de Santa Fe. También podría citar al jefe de Inteligencia de la Zona Norte de la Policía de Santa Fe, Claudio López.

La magistrada tratará de establecer si se cometió con los 16 testigos “una privación ilegítima de la libertad” y se “los policías santafesinos cometieron abuso de autoridad”.

De acuerdo con lo que trascendió, la comitiva policial de Santa Fe ingresó a la ciudad de Corrientes, el miércoles 22, poco después de las 5. En la zona de avenida 3 de Abril y la costanera alzaron a los primeros testigos y completó la nómina con otros que reclutaron en otro sector de la costanera, que se hallaban en una fiesta.

El procedimiento en Goya fue ordenado por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, y el exhorto fue enviado alrededor de las 7.30 al Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes, de Carlos Soto Dávila, quien hizo la comunicación a las autoridades policiales y judiciales de Goya recién alrededor de las 9.

Los abogados que representan a los testigos sostienen que entre las 5.30 aproximadamente y las 9 no se sabía el destino de esas 16 personas.Señalan que la convocatoria de esos testigos se hizo de manera irregular. Sus familiares no sabían quiénes los llevó ni el destino que tenían.

Cuando comenzaron a efectuar las averiguaciones, concurrieron a la Policía de Corrientes desde donde le manifestaron que no realizaron ningún procedimiento. Al avanzar la mañana comenzaron a surgir unos primeros indicios a partir de una comunicación telefónica que una madre tuvo con su hijo, quien le manifestó que estaba siendo llevado por la Policía de Santa Fe, pero que no le decían de que se trataba y que el destino era Goya. Se realizaron las consultas en esa ciudad y la policía también desconocía así como jueces y fiscales por lo que comenzaron a movilizarse hasta que se supo sobre el operativo.