Colombi no cuestionó el operativo, sino cómo se actuó con los testigos

El gobernador Ricardo Colombi se hallaba en la ciudad de Goya en una visita oficial. Al promediar la mañana se enteró de lo que estaba ocurriendo con un procedimiento de la Policía de Santa Fe. Después de recibir información detallada del caso, se interiorizó de la situación de los jóvenes que fueron trasladados desde la capital correntina.

“Me importa un carajo lo que digan los medios nacionales. Defiendo a los correntinos”, dijo el mandatario en declaraciones a Radio Dos.

Enfatizó que “nadie discute que se hagan procedimientos antidrogas. Nosotros cuestionamos la forma”.

Indicó que “se llevaron a chicos que estaban en una confitería de la costanera. Los padres no sabían dónde estaban ¿Quién se hacía cargo de las cosas si pasaba algo grave?”, se preguntó.

Remarcó que “en ningún momento cuestiono el procedimiento antidroga. Pero se debieron cuidar las formas. No se entiende cómo puede ser que levantaron a 16 testigos y los trasladaron 250 kilómetros sin comunicar o cumplir con el protocolo”.

“Estaba en Goya y me comunicaron lo sucedido. Me llamó la atención y me interioricé. Fui a Perugorría y volví urgente. Fui a uno de los procedimientos. Me pareció imprudente la actitud del jefe del operativo y del personal a su cargo. No por la cuestión de fondo, pero les expliqué que era una barbaridad trasladar a 16 personas como testigos a 250 kilómetros aproximadamente. Dos de ellos terminaban de trabajar, otros paseaban. No conocían ni la ciudad. Hubo un exceso, una extralimitación en las actuaciones. Lo que hicieron deja mucho que desear”, aseguró.

“Nos tuvimos que hacer cargo de las personas, alojarlas, darles comida y trasladarlas a la capital. Algunos hasta tenían miedo por su trabajo y se tuvo que llamar a sus patrones para que comprendan lo sucedido”, dijo el gobernador.

Remarcó que “no se cumplió con el protocolo de por lo menos avisar a la Policía de Corrientes para conocer el procedimiento”.

“Tuve un fuerte cruce con el ministro de Seguridad de Santa Fe. En cuestiones protocolares, por lo menos debía haber una comunicación. Si era un procedimiento federal vaya y pase, pero acá actuó una fuerza provincial, y hay procedimientos por cumplir”, dijo.

El gobernador expresó que “fue inhumano lo que hicieron. Los trajeron anoche [por el martes] y los procedimientos [se hicieron] hacia el mediodía”.

“En principio hasta se pensó en un secuestro. Fue una barbaridad. Después de averiguar se supo lo que pasaba pero esto fue lamentable. Ciertos protocolos hay que cuidarlos. Hay que tener conducta para proceder”.

Indicó que “el ministro de Seguridad de Santa Fe me dijo que era una cuestión de la Justicia Federal y yo le dije que respetamos eso. Pero que somos provincias amigas y que un llamado entre los jefes de policía se solucionaba todo”.

Colombi hizo hincapié al estado de los testigos. “Estuve hablando con algunos de ellos. Algunos trabajan en un bar (Viejo Lobo) fueron levantados y ni sabían qué pasaba. Mire si pasaba algo? Había incertidumbre de los familiares que no sabían dónde estaban. Y otros se salvaron porque fueron al baño o a comprar algo. Respondemos por nuestra gente. Expresé el malestar. No intervenimos en el procedimiento, sino la forma y el modo de trasladar unos 250 kilómetros para hacer de testigos”.