Sampaoli, con plantel casi completo, prepara su debut en Eliminatorias

El plantel del seleccionado argentino se reunió en la víspera en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por primera vez en el ciclo del entrenador Jorge Sampaoli, quien debutará oficialmente en el cargo el próximo jueves ante Uruguay en Montevideo por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

El entrenamiento comenzó a las 16 en las instalaciones del predio ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza a puertas cerradas para la prensa, que solo tuvo acceso para observar los últimos minutos. La práctica se inició con ejercicios coordinados, organizados en módulos. Luego realizaron movimientos con pelota y trabajos de fútbol en espacios reducidos.

El plantel de 27 integrantes se había completado el domingo con las designaciones de Darío Benedetto, Javier Pinola, la sorpresa del joven lateral derecho de Independiente Fabricio Bustos y el atacante de Lanús Lautaro Acosta. Pero la convocatoria se resintió con la baja de Manuel Lanzini, quien debió ser desafectado por el entrenador debido a una molestia en su rodilla derecha.

Luego de la gira con amistosos en Australia, ante Brasil, y Singapur, contra el seleccionado local, el ciclo Sampaoli protagonizó su primera práctica con vistas al trascendental partido que se jugará el jueves, a las 20, en el estadio Centenario de la capital uruguaya, que además marcará el debut oficial del director técnico en la Albiceleste.

En el primer día de trabajo, Sampaoli tuvo a disposición a la mayoría de los convocados: entre ellos, el capitán, Lionel Messi, quien ayer llegó desde España. También dijeron presente en el primer día los arqueros Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Gerónimo Rulli; los defensores Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Nicolás Pareja (salió lesionado en Sevila pero aparentemente no es de gravedad), Javier Mascherano y Federico Fazio; los mediocampistas Angel Di María, Joaquín Correa, Guido Pizarro, Ever Banega (no podrá estar ante Uruguay por suspensión), Javier Pastore y Augusto Fernández; y los delanteros Sergio Agüero, Mauro Icardi y Paulo Dybala.

Por el contrario, los mediocampistas de Zenit, de Rusia, Emiliano Rigoni y Leandro Paredes; el volante de Sporting, de Portugal, Marcos Acuña; y Lucas Biglia, con actualidad en el Milan italiano, no estuvieron en el entrenamiento y se espera que arriben al país en las próximas horas.

El seleccionado argentino ocupa el quinto lugar del certamen clasificatorio con 22 puntos, uno menos que Chile y Uruguay y a dos de Colombia. El único con pasaje asegurado a Rusia 2018 es Brasil, que lidera la tabla con 33 unidades.