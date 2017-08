Operaron a Lucas Innocente tras el accidente: está estable y regresaría a Corrientes

El piloto Lucas Innocente fue operado anoche tras el accidente que sufrió durante una carrera en Catamarca y volvería a ser intervenido en 48 horas, según comentó su tía, Analía Innocente, en diálogo con LT 7 Radio Corrientes.

El accidente ocurrió cuando el piloto nacido en Córdoba pero radicado en Corrientes corría el Desafío Ruta 40 Norte 2017, en el tramo que pasa por Catamarca a medio camino entre San Juan y Tucumán. El piloto de cuatriciclo cayó en un pozo, lo que le provocó una fractura expuesta de codo y otras menores en la clavícula y las costillas. Lucas fue llevado a La Rioja, donde fue operado anoche.

“Está estable. Anoche lo operaron del codo, donde tuvo una fractura expuesta, que fue la herida más grave que sufrió”, dijo la tía de Lucas. “Además de la fractura expuesta, sufrió pequeñas fracturas en la clavícula y las costillas, pero nada grave, son gajes de su oficio”, agregó.

Desde el hospital de La Rioja, el piloto, en un audio de Whatsapp enviado a Radio Dos, dijo: “Voy a estar uno o dos días internado. Me van a controlar que no haya infección y después me trasladarían a Corrientes, que es lo que más quiero para estar cerca de los amigos y la familia”.

Sobre el accidente, Analía Innocente insistió en que la caída no fue en un precipicio, sino que se trató de un pozo, y que el piloto estuvo consciente todo el tiempo, incluso luego de que le hubieran inyectado analgésicos para el dolor.

“Hablamos tres veces por teléfono con él mientras era trasladado en ambulancia. En un momento nos advirtieron que pronto se iba a dormir, porque lo habían inyectado, pero eso nunca ocurrió. Él estaba muy acelerado, es muy fuerte, no se iba a rendir, quería salir de donde estaba, pero era imposible seguir por cómo estaba el brazo”, contó.