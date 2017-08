Los Juegos Correntinos definieron a sus clasificados para el Nacional

Con una gran cantidad de atletas representantes de distintos puntos de la provincia, se desarrolló en la capital la etapa Provincial de Sub-14 y Sub-15 de las disciplinas de los Juegos Correntinos 2017, en la que se definieron los nuevos clasificados para los Nacionales Evita, a realizarse en Mar del Plata.

La competencia deportiva y cultural, organizada y coordinada por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, se realizó el último fin de semana en distintas sedes de la capital, contando con la participación de unas 700 personas y la representación de más de la mitad de los 72 municipios que conforman la Provincia, buscando definir a los equipos y atletas que disputarán en octubre los Nacionales Evita en Mar del Plata.

Los equipos y atletas que llegaron hasta la capital fueron recibidos de gran manera por los organizadores y coordinadores del evento. En este sentido, la entidad que dirige Jorge Lucietti se encargó de destinar fondos para alojamiento, alimentación y transporte al total de las delegaciones de las seis zonas geográficas en que se divide la provincia para estos Juegos.

La coordinación estuvo bajo la órbita del encargado de los Juegos Correntinos, Ariel Bury, junto al equipo de profesores, árbitros, personal de la Secretaría de Deportes, colaboradores, auxiliares y personal médico.

Con respecto a los resultados, los equipos que lograron su clasificación para los próximos Juegos Nacionales Evita fueron: fútbol Sub-14 Masculino: Curuzú Cuatiá. Fútbol Sub-14 Femenino: Capital.

Vóleibol Sub-15 Masculino: Santa Lucía. Vóleibol Sub-15 Femenino: Virasoro.

Básquet 5 vs 5 U15 Femenino: Goya. Básquet 3 vs 3 Sub-14 Femenino: Capital. Básquet 5 vs 5 U15 Masculino: Capital.

Beach volley Sub-14 Masculino: Caá Catí. Beach volley Sub-14 Femenino: Loreto.

Por otra parte, los atletas individuales que disputarán el certamen en Mar del Plata serán: ajedrez Sub-14: Tobías Legar (Bella Vista), Francisco Rigoni (Caá Catí), Mauricio Peralta (Concepción), Alan Ramírez (Mocoretá), Romina Caro (Capital) y Lourdes Sandoval (Bella Vista).

Ajedrez Sub-16: Lucas Aredes (Mercedes), Gonzalo Maidana (Mercedes), Tiago Pérez (Itatí), Milagros López (Bella Vista) y Melanie Pared (Caá Catí).

Con respecto a la continuidad de los Juegos Correntinos, el Provincial de las categorías Sub-16 y Sub-17 se disputará el 1, 2 y 3 de septiembre. El de los Adultos Mayores, el 15, 16 y 17 de septiembre, en Itá Ibaté.