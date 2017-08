Leo Mayer entró al US Open como perdedor afortunado

El tenista argentino Leonardo Mayer (52º), campeón de Hamburgo 2017, ingresó al cuadro principal del US Open, que se iniciará mañana, en Nueva York, como lucky loser (perdedor afortunado) tras perder el último partido de la clasificación para el último Grand Slam del año ante el alemán Maximilian Marterer por 6-4/7-5.

De esta manera serán siete los argentinos que disputarán el Abierto de Estados Unidos: Mayer, Juan Martín del Potro, Diego Schwartzman, Carlos Berlocq, Guido Pella, Horacio Zeballos y Nicolás Kicker.

Por lo pronto, el número uno del tenis argentino debutará ante el suizo Henri Laaksonen. Y en una potencial segunda ronda, ante el invitado local Patrick Kypson (917º) o un qualy. Ya en tercera asomaría Roberto Bautista Agut (11º sembrado) y en octavos de final, el peligroso Dominic Thiem.

Del Potro tendrá a Sebastián Prieto como coach en este torneo, el mismo que se destacó como doblista y fue entrenador de Juan Mónaco, Schwartzman y hoy trabaja con Guido Andreozzi (cayó en última ronda de la clasificación).

Habrá duelo argentino entre Schwartzman (preclasificado para un Grand Slam por primera vez) y Berlocq. Pella chocará con el belga Steve Darcis, mientras que Zeballos lo hará con el coreano Hyeon Chung. Finalmente, Kicker espera por un clasificado.

El correntino se medirá en el debut con el francés Richard Gasquet (24º).

Se bajó Murray

El número dos del mundo, el británico Andy Murray, se retiró del US Open este sábado tras alegar una lesión en la cadera izquierda que le impedirá competir en el torneo.

Murray, tres veces campeón del Grand Slam, cuyo primer título importante llegó en 2012 en las canchas rápidas de Nueva York, dijo no estar seguro de su situación para el resto de la temporada.

El escocés, de 30 años, no jugó desde la derrota de cinco sets en Wimbledon ante el estadounidense Sam Querrey el mes pasado.

Murray sufrió la lesión en su derrota de semifinales en Roland Garros, en un partido a cinco sets ante el suizo Stanislas Wawrinka en junio.

Murray se convierte en el quinto jugador entre los diez primeros en retirarse del último Grand Slam del año debido a una lesión, uniéndose a Wawrinka, el serbio Novak Djokovic, el japonés Kei Nishikori y el canadiense Milos Raonic.

Es la primera vez que Murray se perderá un US Open, luego de haber jugado cada uno de los últimos torneos de Flushing Meadows desde que se convirtió en profesional en 2005.

Fuente: ESPN.