Leonardo Mayer, a un paso del US Open

El tenista correntino Leonardo Mayer le ganó ayer sin inconvenientes al francés Gleb Sakharov y logró avanzar a la final de la clasificación previa del US Open, quedando a un paso de ingresar al cuadro principal. Mientras tanto, el bonaerense Guido Andreozzi ganó su respectivo encuentro y se ubicó en el encuentro decisivo para ingresar al Abierto de los Estados Unidos. En una nueva performance más que brillante, volviendo a mejorar en varios aspectos y no dejando dudas en su juego, el correntino Mayer, número 52º del ranquin mundial, superó de principio a fin al francés Sakharov, 190º del mundo, venciéndolo por un contundente 6-2 y 6-1. Con su triunfo, el Yacaré se metió en la final de la qualy, instancia en la que se medirá con el alemán Maximilian Marterer, contra quien se enfrentó en dos ocasiones, ganándole en las dos.

Por su parte, otro de los argentinos que tuvo una actuación muy buena y haciendo valer su autoridad fue el bonaerense Guido Andreozzi, ubicado en el puesto 150º del escalafón, que supo como cerrar el encuentro y terminó venciendo al estadounidense Bradley Klahn, que ocupa el lugar 475º, por un ajustado y batallado 6-4, 6-7 (8-6) y 6-4. En este aspecto, el bonaerense, de 26 años, avanzó a la final de la fase previa y se medirá en esta con el ruso Mikhail Kukushkin, en lo que será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito.

Mientras que otros tres argentinos se presentaron en las semifinales de la clasificación para el Abierto de los Estados Unidos, pero no tuvieron el mejor de sus actuaciones y terminaron despidiéndose de esta etapa del torneo.

Con respecto a ellos, el primero en ver acción fue el rosarino Renzo Olivo, número 112º del ranquin, que empezó de la mejor manera el juego, pero finalmente no pudo ante el local Evan King (308º) cayendo por un cómodo 3-6, 6-1 y 6-0.

En tanto, el santafesino Facundo Bagnis, que ocupa el lugar 109º del escalafón, no pudo terminar su partido y perdió ante el español Adrián Menéndez (148º) por 4-3 y retiro del argentino.

Finalmente, el santiagueño Marco Trungelliti, 197º del mundo, no estuvo a la altura de las circunstancias y cayó ante el colombiano Alejandro González (436º) por un arrollador 7-5 y 6-3.