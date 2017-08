Boca Unidos tiene grilla de amistosos confirmada

En pleno desarrollo de la segunda semana de pretemporada, el plantel de Boca Unidos busca la mejor puesta a punto con vistas al próximo torneo de la B Nacional, que se iniciará en septiembre.

La semana para el plantel aurirrojo está en su etapa más exigente, ya que, desde el último lunes, los futbolistas cumplen con una rutina en doble turno entre gimnasio y labores de campo. Pero la actividad se “interrumpió” en la víspera, ya que los futbolistas del elenco correntino se movieron en solo turno en las instalaciones del barrio 17 de Agosto.

Si bien se presumía que la idea del cuerpo técnico que encabeza Christian Bassedas era cerrar esta semana con el máximo nivel de exigencia, los jugadores volvieron ayer a tener contacto con el balón en un ensayo de fútbol formal.

Justamente, el fútbol comenzará a ganar espacio dentro de la rutina del plantel correntino en los próximos días, tanto que ayer quedó confirmada una grilla con tres amistosos que se cumplirán en su totalidad en esta capital.

Según se informó desde el mismo club de la Ribera, Boca Unidos se enfrentará a Chaco For Ever, Sportivo Patria y Crucero del Norte, tres conjuntos que estarán en competencia en la próxima temporada en el torneo Federal A. Los cotejos se concretarán en su totalidad en las instalaciones del predio Leoncio Benítez, en el barrio 17 de Agosto. Allí, los de Bassedas se medirán primero con For Ever el día 2 de septiembre, ante el representativo de la provincia de Formosa el día 5 y cerraría la serie con Crucero del Norte el 8 de septiembre. Se detalló además desde la institución, que todos los cotejos se cumplirán en horario matinal.

El plantel de Boca Unidos lleva adelante una suerte de concentración en esta etapa de la pretemporada, ya que los futbolistas están alojados desde el inicio de la semana en un hotel céntrico a pedido del entrenador a fin de afianzar lazos en el grupo.

Parte médico

En la semana, tres futbolistas de Boca Unidos acusaron molestias de distinta magnitud y dos de ellos no pudieron trabajar con normalidad junto al resto del plantel.

El arquero Hilario Navarro registra una sobrecarga muscular, que si bien fue tratada no le impidió continuar con las exigencias de la labores. Otro de los jugadores que se recupera es Ataliva Schweizer, el juvenil realizó un trabajo diferenciado al de sus compañeros luego de atravesar un fuerte estado gripal.

Finalmente, y siendo la mala en la semana para Bassedas, fue la confirmación del microdesgarro que padece Osmar Ferreyra.

El volante ya trabaja con el kinesiólogo del plantel, pero todo indica que tendrá un período de recuperación que irá desde las dos a las cuatro semanas.