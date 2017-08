Leo Mayer arrancó firme en la qualy del US Open

El tenista correntino Leonardo Mayer debutó con una notable victoria sobre el francés Maxime Janvier, para avanzar a las semifinales de la clasificación previa para el Abierto de los Estados Unidos (US Open).

En tanto, en otros resultados, el argentino Guido Andreozzi logró avanzar en su presentación, pero cayeron los albicelestes Máximo González y Andrea Collarini.

Tras su consagración en el ATP 500 de Hamburgo y no presentarse en tres certámenes en el circuito mundial, el correntino Mayer, número 52º del ranquin mundial, decidió prepararse de la mejor manera e ingresar en un gran estado a la clasificación del US Open.

Estos entrenamientos se demostraron en la jornada de ayer, ya que el argentino le ganó con gran autoridad al francés Janvier, ubicado en el puesto 235º, por un doble 6-4 en una hora y 16 minutos de juego. Con su gran victoria en el arranque, el Yacaré se enfrentará en las semifinales de la fase previa a otro francés, en este caso será Gleb Sakharov.

Por su parte, otro de los argentinos que tuvo una presentación brillante fue el bonaerense Andreozzi, que ocupa el puesto 150º del escalafón, venciendo en su debut al local Stefan Kozlov, que se ubica en el lugar 141º y a quien ya le ganó en la qualy de 2015, por un arrollador 6-4 y 6-1, en poco más de una hora de partido.

Con esta victoria, el albiceleste Andreozzi, que buscará ingresar al cuadro principal del US Open por tercera vez en su carrera, se medirá en las semifinales de la fase previa con otro estadounidense, Bradley Klahn, ubicado en el puesto 475º.

Mientras tanto, los albicelestes que no pudieron pasar el debut en la clasificación fueron Máximo González y Andrea Collarini.

En este aspecto, el tandilense González, 194º del mundo, cayó frente al bielorruso Uladzimir Ignatik (166º) por un arrollador 6-4, 2-6 y 6-0; en tanto, el cordobés Collarini, que ocupa el lugar 258º, no pudo frente al italiano Riccardo Belloti (256º) cayendo por un cómodo 7-5 y 6-3.

Por otra parte, hoy será el turno de presentación de otros cuatro argentinos. El santafesino Facundo Bagnis debutará ante el bielorruso Ilya Ivashka; en tanto, el rosarino Renzo Olivo irá ante el alemán Jeremy Jahn; el rosarino Federico Coria se medirá con el bielorruso Egor Gerasimov, y finalmente, el santiagueño Marco Trungelliti jugará contra el local Jared Hiltzik.