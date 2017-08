Copa Argentina: postergan Boca-Brown, pero no River-Independiente

El partido entre Boca y Brown de Puerto Madryn por los 16avos de final de la Copa Argentina fue reprogramado para el 13 de septiembre por pedido del club patagónico, ya que acaba de iniciar con la pretemporada y está en proceso de rearmado del plantel.

El cotejo se iba a disputar el 23 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, pero la Asociación del Fútbol Argentino acató la solicitud del equipo que milita en la Primera B Nacional y decidió postergar el compromiso para que se adecúe a tiempos lógicos de armado y preparación.

Cabe destacar que Instituto también solicitó la postergación del partido del domingo contra River por falta de tiempo en la habilitación de sus refuerzos, pero no corrió con la misma suerte y deberá presentar juveniles en Mar del Plata.

Más allá de la confirmación final de AFA, la programación dejó abierto un frente de batalla para la entidad de Núñez. “River se caga en los demás”, disparó Diego Klimowicz, actual asesor de la Gloria, en Cadena 3.

¿El motivo de la furia? Los cordobeses pretendían postergar porque no tienen habilitados los refuerzos a raíz de un conflicto con AFA por las deudas con el plantel, por lo que el fin de semana saltarán al campo de juego con un equipo plagado de juveniles.

La contracara se dio con lo sucedido entre Boca y Guillermo Brown de Puerto Madryn. El Xeneize accedió al pedido de posponer el compromiso y jugará el miércoles 13 de septiembre en Mendoza. El vencedor chocará con Rosario Central o Deportivo Riestra.

En este caso, la institución presidida por Daniel Angelici dio el visto bueno ante el pedido de los de Madryn. El elenco de la B Nacional alegó que el torneo de la segunda categoría finalizó más tarde y todavía no terminó de conformar su plantel.