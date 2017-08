Fesztein, carta de gol del Albo para el Federal A

Con el paso de los días, las intensas jornadas de pretemporada y la lógica ansiedad de llegar a una nueva categoría, el plantel de Deportivo Mandiyú se va amoldando a las obligaciones que tienen el club con tanta historia.

Así lo entienden los protagonistas de un remozado plantel que tiene al frente a Pablo Suárez y que va buscando la puesta a punto ideal para lo que será el próximo torneo Federal A.

Una de las caras nuevas en el conjunto albiverde es la del misionero Matías Fesztein, delantero que llega desde el club Mitre de Posadas y que hace su primera experiencia fuera de los límites del territorio colorado.

“Con 29 años hice toda mi carrera en Mitre. El fútbol, en mi caso, siempre fue de la mano de lo laboral [se dedica a la informática] y hoy el cambio es muy brusco. En lo físico me encontré con un cambio bastante grande, por lo que demanda la categoría”, dijo a la hora de presentarse, y se definió como un delantero al que le gusta “jugar con la pelota, así que tengo un poco de movilidad, no me gusta estar parado y esperando. Me gusta jugar al fútbol, por abajo, así que espero seguir acá con esa idea de juego”.

Para Fesztein, Mandiyú es su primera experiencia como futbolista semiprofesional, y por ello el día a día en Corrientes le va a abriendo los ojos en cuanto a las exigencias.

“Noto el cambio, el profesionalismo. Allá entrenábamos y trabajábamos, llegábamos un poco cansados a la práctica y acá no, acá nos dedicamos plenamente a esto”, dijo el goleador misionero.

El goleador se refirió las aspiraciones: “Tenemos ilusión de pelear lo más arriba posible, hay un grupo humano tremendo y por ese lado va a sumar mucho para que nos vaya bien”. Y si bien entiende la importancia de estos días de trabajo en la pretemporada, ya quiere jugar al fútbol: “Venimos con dos semanas duras, con doble turno y esperemos hacer un poco de fútbol; igualmente, estamos haciendo reducido, que es para alivianar las cargas”.

Se mudan a la playa

El plantel del Albo trabajó ayer en un solo turno en el noveno día de pretemporada. Hoy, a la mañana, el plantel se reunirá en la Costanera Sur para realizar tareas de fuerza y resistencia en la arena; mientras que, a la tarde, hará lo propio en el predio para hacer trabajos intermitente neuromuscular.