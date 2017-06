Comu, con el sello mercedeño

Con su histórico ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Comunicaciones de Mercedes le puso su marca al desarrollo del baloncesto correntino, que sigue creciendo estructuralmente a través de sus equipos, mientras se sigue esperando que ese crecimiento refracte en el surgimiento de nuevos talentos de ese deporte. Para la temporada que viene, la edición 2017-2018, Corrientes contará entonces con tres representativos en la elite de la competencia nacional: Regatas, San Martín y ahora Comunicaciones.

Esta gesta mercedeña aparecía hasta ahora algo escondida detrás de las grandes campañas de San Martín y Regatas, 1º y 3º, que desde el lunes venidero definirán el título de la Conferencia Norte. Es que, en su segunda temporada en el Torneo Nacional de Ascenso (TNA), el Cartero logró algo quizás impensado por noveles participantes, pero al alcance de las manos cuando los proyectos son encarados con seriedad y compromiso.

La llegada de un entrenador de fuste como Fernando Rivero fue el primer gran paso de la dirigencia de Comunicaciones que, aún en plena competencia de la edición pasada, decidió dar un golpe de timón y apostar por un proyecto con proyección a la próxima temporada, o sea esta. Luego de producida la desvinculación de Sergio Ruberto, que hasta entonces mostró un equipo irregular que no terminaba de fusionarse, la llegada del Tulo Rivero le comenzó a dar otra impronta y con él llegó un jugador clave en este proceso, el experimentado Cristian Kily Romero.

El equipo comenzó a ser otro y luego de haber terminado entre los últimos, en los play-off comenzó a mostrar su chapa y llegó más allá de lo esperado inicialmente. Para esta temporada, la vara ya fue más alta, y el entrenador conformó un un equipo con experiencia apuntalado en jugadores como el citado Romero, Ariel Pau y Nicolás Lauría, más un formidable extranjero para la pintura, como el camerunés Gastón Essengue.

A ellos, el Tulo les sumó jóvenes talentosos con primeros pasos, como Gastón Torre y Matías Aristu, además de Nicolás Giménez, José Defelippo y el mismo Valentín Burgos, que se alejó a mitad de temporada. Ergo, en su lugar llegó un jugador clave, Franco Vieta Stechina, que no tenía minutos en Libertad de Sunchales y para Comunicaciones no tardó en afianzarse en el quinteto inicial y fue clave en el funcionamiento del equipo.

Comunicaciones, con la presidencia de Mariano Mazzoni y con su hincha más importante, el gobernador Ricardo Colombi, hijo del fundador, Encho, construyó así y en poco tiempo una estructura que se afianzó y apunta a seguir desarrollándose, lo que en todo este tiempo de competencia viene siendo contado por sus jugadores, que destacan el compromiso y cumplimiento por parte de sus dirigentes. Y, además, el club comenzó este año con el reclutamiento de jóvenes valores que ya hacen ruido en las competencias provinciales de formativas y que tienen como responsable al reconocido y joven formador Pablo Mattarolo.

Ya pasaron la fase regular, los duros play-off como ante Unión de Santa Fe en cuartos y esta final ante un grande como Estudiantes de Olavarría, ante el que Comunicaciones se vistió de grande arrebatandole el cuarto punto en su tierra y ante el que construyó su primer gran logro a nivel nacional, todo con sello mercedeño para una ciudad que empieza a hacer piel con el básquet.