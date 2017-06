Tulo Rivero, el DT de Comunicaciones: “El ascenso es muy meritorio”

El entrenador de Comunicaciones, Fernando Tulo Rivero, dijo que el ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) del equipo de Mercedes es “una misión cumplida” y destacó como claves del plantel “la unión y la solidaridad”.

Comunicaciones festejó anoche el ascenso a la máxima categoría del básquetbol nacional tras el triunfo sobre Estudiantes de Olavarría por 94-72, en el quinto juego, que se disputó en Mercedes. Así, Corrientes tendrá en la edición 2017-18 tres equipos en la LNB.

Rivero celebró el hecho de “terminar un quinto partido de local, con un estadio tremendo, con la gente involucrada y darle a la ciudad de Mercedes un título. El ascenso es muy meritorio; hicimos bien las cosas y eso da sus frutos”, dijo en declaraciones a radio Sudamericana.

El entrenador resaltó que su equipo fue el que “más asistencia hizo por partido en la temporada. Pero no teníamos ninguno de los 10 primeros jugadores en ese rubro; cada uno hacía 2, 3, 4 y entre todos sumaban. Tuve una defensa excelente y un ataque que fue uno de los mejores de la liga”, comentó. Y destacó el trabajo del grupo. “Cada uno resignó su ego, su protagonismo, por el bien del equipo”, evaluó.

Rivero, que había decidido no dirigir más antes de ser convencido de hacerse cargo de Comunicaciones, elogió a la dirigencia del club mercedeño. “Encontré un grupo de trabajo excelente en los dirigentes. Nos han brindado absolutamente todo”, aseguró, y contó que por eso, anoche, en pleno festejo del ascenso, le agradeció al gobernador Ricardo Colombi. “Hizo un esfuerzo muy grande él y su comisión directiva”, agregó.

El entrenador no confirmó su continuidad como DT en esta nueva etapa de Comunicaciones y dejó la definición a los resultados de las conversaciones con la dirigencia. “Ahora estamos de festejo, esperemos que en dos o tres días podamos juntarnos y hablar. Ahora hay que disfrutar; fueron 10 meses de mucho trabajo”, dijo.