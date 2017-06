Bassedas marcó carencias en la creación y la definición en un equipo sin respuestas

Boca Unidos no encuentra respuestas futbolísticas y ese pobre inicio de año de la mano de Federico Domínguez, ahora se hace extensivo en un entrenador como Christian Bassedas, que generó mucha expectativa.

Los dos últimos partidos, ante Argentinos Juniors e Instituto de Córdoba, diluyeron el leve progreso que había mostrado el Aurirrojo, incluso en la caída ante Los Andes, dos fechas atrás.

En lo futbolístico, todo hace pensar que aún no se tocó fondo, porque, juego tras juego,las carencias y falencias se potencian, incluso cuando la mano del técnico aparece con variantes. Está claro que el bajo nivel individual y colectivo marca la realidad de un conjunto que no da señales de reacción en la cancha.

“El momento es delicado, lo entiendo y se lo atribuyo a un déficit que venimos teniendo y que he comentado: parece que nos falta serenidad, pausa, elegir un poco mejor los últimos pases”, sostuvo Bassedas en su análisis posderrota ante Instituto. “Pese a esas carencias hemos tenido situaciones muy cercanas a convertir, pero chocamos contra otra carencias: nos falta efectividad para terminar la jugada”, agregó.

Bassedas tiene claro cuáles son las carencias que muestra el equipo, pero la cuestión pasará por saber si tiene las respuestas para contrarrestar la realidad en un Boca Unidos que va a rumbo a dejar la imagen más pálida desde su arribo a la segunda división.

“Uno es realista, pero a nosotros, como cuerpo técnico, los resultados no nos van a hacer cambiar nuestra metodología de trabajo y lo que creemos en cuanto al plantel que tenemos. En cada partido intentamos tener variantes; tienen la posibilidad los distintos muchachos y después veremos qué es lo mejor para el equipo”, sostuvo el ex-Vélez. Entre lo táctico, lesiones y suspensiones, Bassedas cambió partido a partido los nombres, pero está claro que la cuestión ya va más allá de los nombres.

De igual forma, y si bien son los jugadores los que saltan al campo de juego, está claro que la “propuesta” de Bassedas aún no se plasmó en la cancha o bien su mensaje se transformó en algo indescifrable para los futbolistas.

Lo cierto es que desde aquel paso de Paolo Montero el banco del equipo correntino, Boca Unidos no tuvo identidad de juego y solo por momentos, como fue el cierre del año pasado, ofreció alguna firmeza a fuerza de resultados positivos.

A corto plazo, Boca Unidos deberá visitar a otros de los equipos de arriba. Chacarita será el próximo escollo para este deslucido Aurirrojo, que necesita imperiosamente encontrar su rumbo.

Autocrítica

Como referente del equipo correntino, Cristian Núñez fue el único integrante del plantel que rompió el molde posderrota con Instituto.

“Tenemos que corregir los errores, ser muy autocríticos, porque ya pasaron varios técnicos y el problema acá somos nosotros. Duele que nos canten, que nos griten, y con toda la razón. La realidad es que no le ganamos a nadie y no sabemos a qué jugamos”, explotó el Negro, consumada la tercera caída consecutiva de Boca Unidos, y agregó que “faltan nueve partidos, que tienen que ser nueve finales para nosotros.

El viernes que viene tenemos que jugar con Chacarita la primera de esas finales, pero tenemos que cambiar si o si de chip porque así no podemos seguir”.

Al trabajo

En la víspera, en horario vespertino, el plantel de Boca Unidos retomó los entrenamientos con vistas al compromiso de la próxima fecha, la 38, que lo tendrá visitando a Chacarita en San Martín.

La semana del elenco de Bassedas será corta teniendo en cuenta que se presentará el viernes venidero en Buenos Aires. Habrá que esperar la evolución de Osmar Ferreyra, quien se podría sumar ante el Funebrero.