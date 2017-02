San Martín lo dejó ir

San Martín de Corrientes no pudo sostener el buen juego desplegado en la mayor parte del encuentro, se quedó sobre el final, e Instituto lo ajustició por 85 a 83, en partido correspondiente a la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El partido, que se jugó en el estadio “Ángel Sandrín”, tuvo estos parciales: Instituto: 19-29, 38-49 (19-20), 60-68 (22-19), y 85-83 (25-15).

En una gran muestra de efectividad y como si no se hubiera desconectado del partido anterior ante Atenas, San Martín apabulló a Instituto en los primeros minutos. De la mano de Faggiano, más el oficio de Lescano y toda la efectividad de Mainoldi, el Rojinegro metió un parcial de 1-13 en los primeros tres minutos y medio. A partir de allí recién comenzó a aparecer Instituto, aun cuando los de González sacaron una máxima de quince, 12-17, a falta de 1 min 38 s. Sobre el final reaccionó algo el local pero el cuarto cerró favorable a la visita 19-29.

La segunda parte fue pareja, donde el desafío se se daba entre los de Rearte que comenzaban a encontrar el gol y la visita no se ocupaba en no dejar escapar la distancia conseguida. El ingreso de Bertone le dio más efectividad a la Gloria desde el perímetro, pero el Santo respondía casi a la brasileña y el final del primer tiempo llegó con un justo 38-49 para los correntinos.

En la vuelta del descanso largo, Instituto se fue con todo al ataque encontrando un San Martín práctico que, con rápidos contraataques y mucha efectividad, lograba estirar la diferencia, al punto que con un triple de Mainoldi sacó otra máxima, de 18 (46-64), al promediar el parcial. Parecía que el juego comenzaba a liquidarse, pero apareció la garra local que, con tres triples, se acercó para cerrar expectante el juego con un tablero de 60-68.

La arremetida local se prolongó al inicio del último capítulo, donde los de Rearte pasaban por su mejor pasaje ante un San Martín sin reacción, colocando el marcador 65-68 en el primer minuto. Con un bombazo de Bruna, el local pasó al frente, 72-70, por primera vez en el partido a falta de 6 min 52 s, y fue el principio del fin para el Rojinegro, que, a pesar de igualar en 83 por Wood, lo definió el local por Clancy para el definitivo 85-83.