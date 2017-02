Boca Unidos sumó otra igualdad en su sexto partido amistoso

Boca Unidos continúa sumando minutos en cancha con vistas al reinicio del torneo de la B Nacional, que en principio sería el 3 de marzo, esta vez cumpliendo con su sexto cotejo amistoso de la pretemporada.

El equipo dirigido por Federico Domínguez enfrentó en la víspera a Chaco For Ever, equipo también está en receso y a la espera del comienzo del torneo Federal A.

La práctica concretada en el estadio del barrio 17 de Agosto tuvo dos juegos: primero entre titulares y luego entre suplentes. El primer enfrentamiento terminó con igualdad en dos tantos, mientras que en segundo turno los conducidos por el libreño Pedro Dechat se quedaron el triunfo por 2-1.

El juego principal tuvo mucha intensidad, y para el mismo Domínguez no alteró demasiado en cuanto a nombres de los que se venía viendo. La novedad principal en el primer equipo aurirrojo estuvo en la presencia del arquero Juan Marcelo Ojeda ya recuperado en plenitud de una lesión en la rodilla izquierda.

Boca Unidos comenzó mejor que el Negro chaqueño, y explotó pasados los 30 minutos de juego. Se jugaron dos tiempos de 40, ya que, a los 31, llegó la apertura del marcador por medio de Carlos Ross con una buena definición de cabeza luego de un mal despeje del “1” de la visita. Cuatro minutos después, Martín Fabro pondría el cotejo 2-0 para el Aurirrojo, con una buena acción individual.

Para el complemento, el local bajó la intensidad y la visita tuvo en la cancha a hombres frescos para alcanzar una igualdad que llegó en los primeros minutos, a los 7 y a los 11, por medio de Emanuel Benítez y Juan Passaglia.

En medio de los tantos de For Ever, a los 9 minutos, Cristian Núñez desperdició un penal al estrellar el balón en el travesaño.

Boca Unidos mostró cosas interesantes y la propuesta de Domínguez, tanto en nombres como en juego, se va acentuando en un equipo que busca el buen trato de pelota pero al mismo tiempo ser dinámico cuando ataca.

El choque entre suplentes dejó victoria de For Ever por 2-1, con goles de Zelaya y Perara, mientras que para Boca Unidos descontó Marcelo Miranda.

Ferreyra, en el estadio

Boca Unidos pateó el tablero el último martes al anunciar la contratación del Malevo Osmar Ferreyra, volante surgido en River Plate y de último paso por el fútbol de Grecia.

El jugador, de 34 años, arribó ayer a Corrientes, y por la tarde recorrió las instalaciones del predio deportivo “Leoncio Benítez”. Tras la rúbrica de su vínculo contractual con la entidad de la Ribera, el futbolista observó el cotejo amistoso del elenco de Domínguez ante Chaco For Ever.

Se presume que el jugador se pondrá en lo inmediato a las órdenes del cuerpo técnico, y seguramente la semana próxima, cuando se concrete el cuadrangular Copa de Verano, que organiza Boca Unidos, se podrá verlo en cancha en la alguna de las tres jornadas de actividad previstas.