Osmar Malevo Ferreyra es refuerzo para Boca Unidos

Boca Unidos sorprendió ayer con la oficialización de su segundo refuerzo con vistas al reinicio del torneo de la B Nacional, posiblemente el venidero 3 de marzo.

En medio de los trabajos de pretemporada del plantel que conduce Federico Domínguez, y cuando se presumía que la dirigencia aurirroja se movería con cautela por la situación crítica del fútbol argentino, en la víspera se conoció que Osmar Malevo Ferreyra será el segundo hombre para reforzar al elenco correntino.

El volante surgido de River Plate, club con el que acumula varios logros, llegará hoy a esta ciudad para cerrar su vínculo contractual e inmediatamente ponerse a las órdenes del DT aurirrojo. Ferreyra, de 34 años, hará su arribo a Corrientes procedente del club Panetolikos del fútbol de Grecia, donde jugó en la última temporada. Además, el Malevo tuvo pasos por San Lorenzo, Independiente y Atlético Rafaela entre otros clubes del país, y en el exterior lo hizo en las ligas de Rusia, Holanda, Ucrania y Grecia.

El Malevo Ferreyra aparece como el sustituto natural de Franco Cángele, tanto por el estilo de juego como por la experiencia. Con su arribo, Boca Unidos se retira del mercado de pases, ya que tiene los dos cupos habilitados completos.

El primer cupo fue ocupado por el uruguayo Alejandro Villoldo, jugador que ya lleva algunas semanas trabajando con el plantel correntino. Además se sumó Gonzalo Ríos, pero este no cuenta como incorporación por pertenecer al club de la Ribera.

Amistoso con For Ever

En pos de seguir sumando minutos en cancha, y ante el retraso en el reinicio de la competencia oficial, Boca Unidos concretará hoy un nuevo cotejo amistoso en su estadio.

Será el sexto compromiso de la pretemporada para los conducidos por Domínguez, y en esta oportunidad estará en esta capital el representativo de Chaco For Ever.

El ensayo ante el Negro, que milita en el torneo Federal A, se concretará desde las 16.30 en las instalaciones del barrio 17 de Agosto.

El Aurirrojo ya jugó ante Tristán Suárez (2-2), Vélez Sarsfield (1-1), All Boys (3-0) y Banfield (1-1), cotejos disputados en Buenos Aires, y ante Sarmiento de Resistencia (2-2) en esta capital.