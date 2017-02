Odisea en Ecuador: el plantel de Atlético Tucumán llegó una hora tarde al estadio y jugó con ropa prestada

Bruno Bianchi, defensor de Atlético Tucumán, relató lo vivido anoche en Ecuador, cuando el plantel tucumano llegó una hora más tarde de lo previsto al partido ante El Nacional por la Copa Libertadores, porque al equipo de Pablo Lavallén lo bajaron de un vuelo en Guayaquil y partió tres horas más tarde. Llegaron a destino apenas 13 minutos antes de la hora estipulada para el inicio del encuentro.

“Estuvimos horas varados en el aeropuerto de Guayaquil, antes de viajar a Quito. No habían autorizado al avión, llega la autorización, dos horas arriba del avión con un calor impresionante. Bajamos y estuvimos una hora más abajo, esperando ver qué pasaba. Los dirigentes sacaron un vuelo de línea, tuvimos que salir corriendo, hacer el check-in. Decíamos: ‘no vayamos porque somos carne de cañón, estamos muertos’. Pero ahí decidimos ir con todo. Llegamos con lo justo pero llegamos, en el colectivo también fue una locura, nos pusimos los cinturones y dijimos: ‘que sea lo que Dios quiera’”, relató Bianchi en diálogo con TyC Sports.

Según contó Bianchi, “estaba todo en orden, los papeles, todo bien, la autorización estaba. De la nada dicen que no puede viajar el avión. Que no estaba para esa altura y el avión venía de Chile, pasó la cordillera”.

En Quito, se subieron al colectivo. Para llegar, viajaron a 130 km/h. “Pudo terminar todo en una tragedia”, contó, por la velocidad a la que viajaron. Fue necesario un operativo policial para liberar la carretera y que el ómnibus complete los 35 kilómetros que separan al aeropuerto del estadio Atahualpa.

Al estadio llegaron una hora más tarde del horario. Además, no tenían ropa ya que los bolsos de utilería habían quedado en Guayaquil, pero como la selección Sub-20 de Argentina está jugando el Sudamericano en Ecuador, les prestaron las camisetas, pantalones y botines.

“Por suerte llegaron los chicos de la selección con la ropa. Como en el barrio, prácticamente estábamos en patas y sin ropa, a unos le quedaban bien los botines, a otros grandes, a otros chicos. Hoy me levanté y no podía ni pisar porque los que me dieron me quedaban chicos”, relató.

El plantel de @ATOficial después de la hazaña conseguida en Quito. pic.twitter.com/DsH356jHcZ — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) 8 de febrero de 2017

Pasada la odisea para llegar al estadio, Atlético Tucumán jugó y le ganó a El Nacional. Fue 1-0 y así el equipo de Pablo Lavallén jugará en la siguiente instancia ante Junior de Barranquilla. En caso de ganar esa eliminatoria, se meterá en la zona de grupos de la Copa Libertadores.

El embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, ironizó sobre el vuelo que le impidió a Atlético Tucumán aterrizar a tiempo en Quito para jugar con El Nacional por la Copa Libertadores, al graficar que el avión contratado “tenía menos papeles que el cartonero Báez”.

El funcionario consideró anoche, mientras esperaban al plantel tucumano, que “lo lógico sería que el partido se disputara”, aún fuera del plazo de 45 minutos que estipula el reglamento de la Conmebol como tolerancia en la espera a la presentación de un equipo en el estadio.

“Sería una locura que no entendieran que esto es un imponderable. Espero que dejen jugar a Atlético porque sus jugadores tenían una ilusión bárbara”, enfatizó Juez en diálogo con La oral deportiva, de Radio Rivadavia.

La 10 de Messi la vistió Leandro González, la 5 de Mascherano la vistió Leyes y la 9 de Higuaín, Fernando Zampedri https://t.co/rGlkz1BFcL — EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) 8 de febrero de 2017

“La gente de Atlético no tiene nada que ver, esto es culpa de un empresario que no tiene los papeles en regla”, dijo el embajador, y explicó que “estoy haciendo gestiones para que el equipo de El Nacional acepte la prórroga y se juegue el partido”.

Atlético debía partir de Guayaquil a las 17 de Argentina para llegar a Quito unas tres horas antes del inicio del partido en el estadio Olímpico Atahualpa, pero luego de embarcar y cuando los pasajeros ya estaban en sus asientos esperando la salida de la nave, el comandante les anunció que no recibía la autorización para viajar.

Los responsables del vuelo chárter les explicaron a los dirigentes del club tucumano que la prohibición de despegue se debió a un conflicto con las autoridades aeronáuticas del aeropuerto José Joaquín de Olmedo por no tener, presuntamente, la documentación en regla.

Con información de Télam, La Nación y elpais.com.