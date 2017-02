Ferro aguantó y, pese a caer, eliminó a Mandiyú

Ferroviario logró ayer el pase a una nueva instancia de la Copa Argentina al superar en la serie de la Fase Regional a Deportivo Mandiyú con un global de 4-3.

El duelo revancha se llevó a cabo ayer en el estadio de Huracán Corrientes, ante un buen marco de público que se dio cita para ver el cotejo que determinaría la continuidad de uno u otro en el certamen copero.

El espectáculo estuvo a tono de una final. El Tren Vede y el Albo ofrecieron todos los condimentos llevando la definición hasta el último minuto.

El partido favoreció a Mandiyú, que ganó por 2-1 con los goles de Diego Monzón y César Molina; pero la serie finalmente quedó para el conjunto del barrio San Benito por la ventaja de la ida y el gol en la víspera que marcó Adrián Acevedo.

El equipo que conduce Yuri Kordylas finalizó el cotejo con dos jugadores menos, por las expulsiones de los hermanos Brunetti. En la parte inicial vio la tarjeta roja Emiliano, mientras que en el complemento siguió el mismo camino Maximiliano.

En el trámite de juego se dio lo que se esperaba. Mandiyú tomó la iniciativa y fue desde el primer minuto en búsqueda del descuento que le devolviera las chances de seguir en carrera.

Los de Julio García tuvieron más ímpetu que ideas y así pudieron doblegar el arco de Ferroviario se hizo tarea difícil. Esa apuesta ultraofensiva del Albo dejó espacios para que sea Ferro el que pueda abrir el marcador.

A los 28 minutos, Acevedo puso el 1-0 y el casi fulminante 4-1 en el global parecía que pondría fin a las ilusiones algodoneras.

La alegría para los de Kordylas no duró demasiado porque Mandiyú, casi en forma inmediata, puso las cosas como al inicio.

Solo dos minutos pasaron de la apertura del marcador y el equipo recientemente ascendido al Federal A puso el 1-1, con gol de Monzón.

Para Ferroviario, la cuestión a esta altura se puso cuesta arriba, ya que, pese a mantener la diferencia de goles a su favor por el resultado de la ida, se quedaba con uno menos por la expulsión de Emiliano Brunetti al sumar su segunda tarjeta amarilla.

Con ese escenario se fueron al descanso, y la serie, aunque tenía a un equipo arriba, aún parecía abierta.

Para el complemento, la apuesta fue similar, y Mandiyú volvía a la carga en pos de bajar a uno las distancias, beneficiado además por un Ferroviario que jugaba con uno menos y se replegaba dejando casi nulas sus chances ofensivas.

El Albo avanzó en el campo pero chocaba una y otra vez con sus propias limitaciones. El reloj se llevaba la serie para el barrio San Benito, pero no sin antes ponerle una cuota de suspenso.

A los 33, el otro Brunetti, Maximiliano seguiría los pasos de su hermano luego de propinarle un golpe a Juan Romero, que inmediatamente hizo que el árbitro del juego, Sergio Pérez, le mostrara la tarjeta roja.

Con nueve hombres, lo de Ferroviario a esta altura ya era solo guapear. Replegado defendió la diferencia que se volvió más escueta cuando quedaban poco menos de 10 minutos para cumplir con los 45 reglamentarios.

A los 38 minutos, Romero pudo ganar por el lateral y mandar un centro que encontró en soledad al Chacarero Molina, que no tuvo más que empujar el balón al fondo de la red para establecer el 2-1 y el 4-3 que daba vida al Algodonero para los últimos minutos de partido.

Lo que restaba era a todo o nada y así fue. Ferroviario defendía con uñas y dientes esa diferencia de un gol que lo posicionaba en la próxima instancia, mientras que Mandiyú iba como una tromba contra el arco del Verde.

El pitazo final llegó, y por el lado del conjunto de Kordylas hubo una suerte de desahogo y revancha por aquella eliminación que le propinó el Algodonero en el último Federal B.

Para Mandiyú, fue el punto final en su incursión copera, y deberá enfocarse ya en el torneo liguista y en lo que vendrá más adelante, el Federal A.

Ferroviario tendrá otra dura serie en la próxima instancia de la Copa Argentina, donde lo espera el siempre complicado San Martín de Formosa, que en la víspera sacó de competencia a Atlético Laguna Blanca de la misma provincia.