Mandiyú, por la heroica; Ferroviario, por el pase

Deportivo Mandiyú y Ferroviario se medirán hoy por el cotejo de vuelta de la Fase Regional de la Copa Argentina.

El cotejo de vuelta se disputará en el estadio de Huracán Corrientes, desde 17, y tendrá terna arbitral correntina encabezada por Sergio Pérez que estará secundado por Javier Magnano y Nicolás Soto.

La revancha de hoy pone en principio en mejor situación al elenco del barrio San Benito, que en el primer choque, el último sábado, se impuso por 3-1.

El Algodonero, dirigido en esta serie por Julio García, tendrá la difícil misión de revertir el resultado ante los de Yuri Kordylas. Mandiyú está obligado a ganar por dos o más goles si quiere seguir en carrera en la Copa Argentina, mientras que a Ferroviario le alcanzará con una igualdad o incluso con una derrota no mayor a dos tantos.

Con este panorama se definirá la serie hoy entre correntinos que buscan seguir en carrera en la ahora sobrevaluada copa.

En el plano futbolístico, ni uno ni otro entrenador dio mayores indicios de la apuesta que hará para esta jornada. Mandiyú, que cargará con las obligaciones, apostará a un juego más ofensivo, posiblemente cambiando el dibujo táctico.

Si bien apostaría a los mismos once, las urgencias harían que García realice alguna variante táctica para lograr achicar distancias en el resultado en los primeros minutos.

Contraria a la de su rival sería la apuesta de Kordylas. Con una diferencia tranquilizadora, pero que de igual forma no asegura el pase de ronda, el DT del Tren Verde también se inclinaría por repetir equipo, aunque con líneas más conservadoras.

El 3-1 a favor haría que Ferro apueste más a la tenencia de balón que a una propuesta ofensiva.

Habrá que esperar entonces que si Mandiyú logra la heroica y da vuelta el resultado, o Ferroviario asegura su pasaje a la próxima instancia.