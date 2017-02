La sangre y el básquet los une, pero la Liga Nacional los cruzó

El básquet los ha unido siempre a Marcelo y Claudio Arrigoni, dos hermanos cordobeses que hoy conforman el cuerpo técnico de dos equipos protagonistas de la Liga Nacional de Básquetbol.

Una historia particular se vivió días atrás cuando San Martín de Corrientes recibió a Obras Sanitarias en la agenda de la fase nacional de la competencia: los asistentes de uno y otro equipo forman parte de una misma familia.

Es la primera vez en la historia de la competencia que dos hermanos entrenadores (asistentes) se enfrentan formando parte de los cuerpos técnicos adversarios.

Y lo hicieron Marcelo (51 años) y Claudio (40), los hijos de Zulma y Nino y además hermanos de Raquel, Gustavo y Jorge.

“Una satisfacción muy grande. A mí me pusieron Pepita por él, que siempre fue Pepa para todos y para el mundo del básquet. Aunque no creas, trabajamos juntos solo unos meses en Banco de Córdoba, hasta que él se fue a Peñarol, a la LNB”, sostuvo Claudio, que lleva cuatro temporadas en Corrientes y forma parte del staff técnico junto a Sebastián González.

Como entrenadores ya se habían enfrentado en 4 oportunidades anteriores. Fue por el torneo provincial cordobés y ese saldo inicial de 2-2 agranda aún más esta historia. “Fueron dos veces, cuando yo dirigía Estudiantes de Río Cuarto y Marcelo estaba en Hindú. Gané las dos. Otras veces fue cuando él dirigía Hindú Club y yo Unión de Oncativo. Ganó las dos veces”, recordó Pepita, el menor.

Esta primera vez en la LNB el cruce entre los hermanos quedó para Claudio, con victoria de San Martín sobre Obras (87-60).

Claudio Alejandro, Pepita, hoy formando parte de San Martín en la LNB, jugó a nivel local en General Paz Juniors y en Hindú Club, ambos de Córdoba. Ya como entrenador de inferiores, dirigió a Jorge Newbery de Río Ceballos y Banco de Córdoba. En mayores lo hizo en Banco, Hindú Club, Estudiantes de Río Cuarto y Unión de Oncativo.

Fue campeón provincial dirigiendo a la selección juvenil de Córdoba (U19) y como asistente logró el título en el Campeonato Argentino Juvenil, con el seleccionado de Córdoba.

Por su parte, Ángel Marcelo, el Pepa original que hoy comparte el banco de Obras Sanitarias con Nicolás Casalánguida. Se inició en el básquetbol Redes Cordobesas, que después fue Asociación Española de Córdoba. Jugó la Liga Nacional en tres temporadas con Española y luego pasó a San Martín de Marcos Juárez, también en la Liga A.

Después jugó en Pico Football Club, en la Liga B (ahora TNA) y como entrenador se inició en San Isidro de San Francisco, cuando todavía jugaba en la primera de esa institución.

Dirigió a los cordobeses de Banco e Hindú antes de ser asistente en la LNB en Estudiantes de Bahía Blanca (con Manu Ginóbili y Jasen, entre otros grandes jugadores en el equipo) y luego continuó como asistente técnico en Peñarol de Mar del Plata.

Hasta que recaló en Atenas, donde comenzó como asistente y llegó a ser entrenador principal en LNB.

Este año dirigió a la selección argentina en el Mundial U17 en España y su actualidad lo encuentra en Obras.

Pepa y Pepita se enfrentaron en la categoría de elite. Fue triunfo para San Martín, que le dio alegrías al menor de los hermanos. Pero cerró un nuevo capítulo de una historia de familia y mucho básquetbol.

Nota: Gentileza de Prensa del Club San Martín de Corrientes.