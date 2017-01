Regatas quiere seguir creciendo de local

Con el objetivo principal de construir su mejor versión y continuar creciendo en su juego, Regatas Corrientes recibirá esta noche al siempre complicado Argentino de Junín, en un partido válido por la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El encuentro comenzará a las 21.30, en el estadio “José Jorge Contte”, con el arbitraje de Diego Rougier y Fabio Alaniz; y con el correntino Luis Duarte como comisionado técnico.

Buscando seguir mejorando su nueva versión de 2017 y lograr consumar su segunda victoria en el año, Regatas Corrientes se medirá en un partido muy difícil frente a Argentino de Junín, un elenco que viene en alza, a pesar de su traspié frente a San Martín del último miércoles.

“Nosotros tenemos que hacer nuestra propia competencia. No pensar tanto en la tabla, ni en los rivales, sino seguir construyendo y creciendo como equipo”, dijo el entrenador regatense, Gabriel Picatto, en la previa del duelo ante los juninenses. Así también, quien conduce el elenco correntino comentó: “Cuando arrancamos la competencia nos propusimos ser competitivos y mantener una identidad de juego en todas las canchas, ante todos los rivales, y eso lo estamos consiguiendo”.

El Fantasma llega al encuentro con un récord positivo de 16 triunfos y 11 derrotas, para mantenerse tercero en la Conferencia Norte, muy cerca de Estudiantes de Concordia, pero con el acecho de Instituto de Córdoba, que creció bastante en los últimos juegos de 2016 y en este arranque de año.

Por su parte, Argentino, que cayó el pasado miércoles frente a San Martín en el Fortín por 86-71, lo hace con un récord también positivo de 14 victorias y 13 derrotas, para ocupar el cuarto lugar en la Conferencia Sur, posición compartida con Obras Sanitarias.

Con respecto al juego ante el Turco, el DT de Regatas siguió hablando y dejó en claro que en esta Liga no hay partidos fáciles, y el rival de turno no es la excepción, no sólo por su posición sino por su buen momento. Además, Picatto aseguró que para sus dirigidos fue muy importante volver al triunfo ante Echagüe de Paraná, ya qué sirvió para “recuperarnos mentalmente, tomarnos un respiro y volver con más energía”.

En tanto, en el partido de esta noche continuará con la campaña de solidaridad a beneficio de los afectados por las inundaciones que afectan a diversas zonas del país, como las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, por lo que se solicita la colaboración con alimentos no perecederos, colchones y ropa.