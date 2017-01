El primer superclásico con titulares, nada amistoso

Boca Juniors y River Plate se verán las caras por primera vez en este 2017 mañana, cuando disputen el único superclásico de verano programado en Mar del Plata.

Pese a que se trata de un cotejo “amistoso” dentro la preparación que llevan adelante ambos planteles para la temporada que se iniciará en breve, los entrenadores, Guillermo Barros Schelotto, por el Xeneize, y Marcelo Gallardo, en el Millonario, dejaron en claro que no se “guardarán nada” para este partido.

Con seis variantes

Barros Schelotto aún no confirmó a los once que pondrá ante el clásico rival, pero dio algunos indicios en la práctica que el plantel realizó este jueves en la ciudad balnearia, donde el defensor Gino Peruzzi jugó en lugar de Leonardo Jara.

Además, Fernando Tobio entró por Santiago Vergini, quien no podrá estar frente a River por haber sido expulsado ante San Lorenzo, mientras que Juan Insaurralde reemplazó a Lisandro Magallán.

En tanto, Pablo Pérez estuvo por Sebastián Pérez, a la vez que Ricardo Centurión ocupó la plaza de Wilmar Barrios (no se descarta que pueda jugar Sebastián Pérez) y Cristian Pavón ingresó por Fernando Zuqui.

De esta manera, el equipo que pondría Barros Schelotto ante River formaría con: Axel Werner, Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Juan Insaurralde, Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago, Ricardo Centurión o Sebastián Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Nazareno Solís.

El ideal del Muñeco

Una parte del plantel profesional de River se entrenó ayer en Buenos Aires y otros jugadores lo hicieron en Mar del Plata, con vistas al superclásico de mañana en la ciudad balnearia.

En el predio “River Campo de Ezeiza” trabajaron aquellos futbolistas que no viajaron a Mar del Plata y que cayeron ante Aldosivi 3 a 1 por la Copa Ciudad de Mar del Plata.

Augusto Batalla, Jonatan Maidana, Arturo Mina, Jorge Moreira, Luis Olivera, Gonzalo Martínez, Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Lucas Alario se entrenaron en Ezeiza a las órdenes de Marcelo Gallardo.

En tanto, y al igual que ayer, trabajaron en forma diferenciada Marcelo Larrondo, Luciano Lollo, Dante Zacarías Morán Correa, Milton Casco e Iván Alonso, por distintas molestias físicas.

Si bien Gallardo aún no dio a conocer el equipo, River formaría ante Boca con Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Luis Olivera; Leonardo Ponzio e Ignacio Fernández; Camilo Mayada y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.