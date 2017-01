San Martín sufrió, pero igual pudo celebrar en el Fortín

En un encuentro parejo por momentos pero que logró dominar, San Martín de Corrientes venció con autoridad a Argentino de Junín por un cómodo 86-71, en el marco de una nueva fecha Interconferencia de la Liga Nacional de Básquet (LNB).

El partido se disputó en el Fortín Rojinegro, con el arbitraje de Pablo Estévez y Jorge Mendoza, y tuvo parciales de: San Martín: 27-14, 51-34 (24-20), 66-58 (15-24), y 86-71 (20-13).

Con un arranque muy parejo, San Martín pegó primero comenzando a dominar las acciones en la pintura, con una buena tarea de Jeremiah Wood; aunque Argentino no dejó crecer al local, quedando a solo dos puntos.

El Rojinegro volvió a tomar las riendas y mostró su mejor versión para alejarse en pocos minutos y llevarse el cuarto inicial por un cómodo 27-14.

En el segundo período, el elenco correntino inició mejor y mantuvo la gran diferencia lograda en el primer cuarto, ante una débil respuesta del Turco de Junín, que no aguantó la embestida de la ofensiva local que se alejaba por 20 puntos.

Pasaron los minutos y el visitante recortó la diferencia, pero no fue suficiente y las acciones se igualaron, un hecho que benefició al Rojinegro, que no jugaba con comodidad, pero lograba irse al descanso ganando por 51-34.

Regresando al juego, San Martín aguantó el intenso arranque del equipo visitante que convertía pero seguía lejos en el tanteador y marcaba un buen parcial para mantener la ventaja.

Argentino no se quedó atrás y empezó a tomar las riendas del encuentro, ante un equipo local preocupado por la falta de eficacia, y acortó la diferencia hasta quedar debajo solo por 7, a falta de un minuto para el cierre del tercer período, que finalmente culminó con ventaja correntina, 66-58.

En el cuarto decisivo, el Turco juninense le emparejó el juego al Santo en los primeros minutos y quedó a 5 puntos de igualar, pero el Rojinegro volvió a sus raíces ofensivas, tomó las riendas del cotejo y concretó una ráfaga de puntos en 3 minutos, marcando un parcial de 9-0, que le permitió volver a alejarse y empezar a cerrar la historia, con un triunfo por 86-71.