Tinelli y Tapia blanquean sus intenciones de presidir la AFA

El vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, y el presidente de Barracas Central, Claudio Chiqui Tapia, blanquearon sus intenciones de competir por la presidencia de la AFA, al momento que se confirmen las elecciones.

“Aceptaría con mucho gusto ser candidato a presidente. Dicen que no tiene que ser ni de Boca ni de River, y yo soy de Barracas Central”, confesó Tapia, a la salida de una reunión con Daniel Angelici, presidente del Xeneize.

Casi como al unísono de esa declaración en las afueras del hotel Costa Galana, donde se reunieron Tapia y Angelici, fue Marcelo Tinelli quien también, algo menos tácito, lanzó su postulación.

“No me rendí. No, me rendí. ¿Con o sin coma? Tú eliges”, publicó Tinelli con una imagen en su cuenta en la red social Twitter.

“Sin coma”, fue el texto escrito por el conductor televisivo que acompañó esa imagen, en una referencia por elevación al recordado 38-38 que se produjo en la votación de diciembre de 2015.

Todavía las elecciones no tienen fecha, ya que por un lado el grupo “Ascenso Unido” espera la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre su convocatoria para el 15 de febrero, según la firma de 52 asambleístas.

Del otro lado, la Comisión Normalizadora de la AFA y la FIFA consensuaron un calendario que debería desembocar en la aprobación del estatuto nuevo en primera instancia y luego las elecciones para el viernes 28 de abril.

“Una solución de fondo”

En declaraciones a la prensa, el Chiqui Tapia remarcó que el fútbol argentino necesita buscar “una solución de fondo”, porque “no alcanza con resolver un solo tema”.

“No alcanza con un solo tema, hay que solucionar todos los temas del fútbol argentino. Uno no puede salir de un sistema cuando no tiene solucionado ni la salida ni la continuidad, creo que hay que hacer las cosas bien, lo más lógico sería que se acuerde la salida y se sepa para dónde se va”, explicó en referencia a la rescisión del contrato del Fútbol para Todos con el Gobierno nacional.