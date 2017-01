El Abierto de Australia se quedó sin argentinos

A pesar de luchar hasta el final del encuentro, el tenista argentino Carlos Berlocq cayó derrotado sin atenuantes frente al francés Richard Gasquet, en un partido válido por la segunda ronda del Abierto de Australia, que se disputa en Melbourne, y de esta manera, el primer Grand Slam de la temporada se quedó sin representantes nacionales en competencia.

El chascomusense Berlocq, número 90 del ranquin mundial, se despidió del Abierto de Australia al caer por un arrollador y dominante 6-1, 6-1 y 6-1 ante el francés Richard Gasquet, 18º preclasificado del certamen, en un encuentro de la segunda ronda del torneo australiano, que se desarrolló el pasado miércoles por la noche (mañana del jueves en Melbourne).

Consumada la caída del tenista de 30 años, quien en su debut había dejado en el camino al moldavo Radu Albot, ya no quedan argentinos en el primer Grand Slam de la temporada que se disputa sobre canchas duras y reparte 37,4 millones de dólares en premios.

Berlocq poco pudo hacer ante la supremacía del europeo, que en el primer set le quebró el saque dos veces de arranque, se puso cómodo 5-0 demasiado rápido y cerró el capítulo en apenas 32 minutos de juego. En el segundo, el libreto fue casi calcado ya qué el francés de 30 años volvió a quedarse con el servicio de Charly en los dos primeros turnos, fue sólido con el suyo, no le dio chances de recuperación y terminó imponiéndose por 6-1. Ya en el tercero, el argentino uvo un break point en el game inicial, pero no lo pudo aprovechar, a diferencia de Gasquet que no dejó pasar su ocasión en el cuarto juego y a partir de entonces encaminó definitivamente el duelo, que liquidó con un saque ganador en una hora y 45 minutos de partido.

La derrota de Berlocq se suma a las caídas previas de Diego Schwartzman, Guido Pella, Federico Delbonis, Horacio Zeballos, Renzo Olivo y Facundo Bagnis.

En tanto, en uno de los resultados más resonantes, el serbio Novak Djokovic, número dos del mundo, quedó afuera del Abierto de Australia tras caer en la segunda ronda frente al uzbeco Denis Istomin por un batallado 7-6 (10-8), 5-7, 2-6, 7-6 (7-5) y 6-4, luego de cuatro y 49 minutos de juego.