Boca Unidos se prueba hoy con All Boys y mañana cierra con Banfield

En la continuidad de su mejor puesta a punto, Boca Unidos protagonizará hoy su tercer amistoso de esta pretemporada de verano 2017 de cara al hasta ahora suspendido inicio del Torneo de la Primera B Nacional que estaba previsto para el 27 de enero. En ese marco, el Aurirrojo visitará este viernes, a las 9.30, en Floresta, a All Boys, que también compite en la misma categoría, mientras que mañana cerrará visitando a Banfield, de la Primera División del fútbol argentino.

Boca Unidos viene de hacer tablas en sus dos presentaciones anteriores en el inicio de la gira por suelo bonaerense, primero igualando el martes ante un club de la Primera B Metropolitana, Tristán Suárez, 2 a 2; mientras que el miércoles lo hizo 1 a 1 ante Vélez Sarsfield, de la Primera División. Los dos juegos mostraron a un equipo con buenas intenciones, pero también en ambos siempre debió remar de atrás en el marcador.

Hasta aquí, el entrenador Federico Domínguez repitió sistemáticamente la misma alineación titular, con Juan Marcelo Ojeda en el arco; una línea de cuatro con Rolando Ricardone, Marcelo Ortiz, Fernando Alloco y Germán Herrera; Leonel Ríos, Diego Sánchez Paredes, Martín Fabro, Mariano Miño en la zona media; y Cristian Núñez y Gonzalo Ríos en ataque. Esta situación ya marca una señal de la idea que tiene el entrenador, que podría modificarse con la llegada de más refuerzos.

Justamente, en esa materia, el conjunto de la Ribera sumó en primer lugar al delantero chaqueño Gonzalo Ríos, un ansiado retorno que se da luego de que el delantero tuviera un muy buen paso por Quilmes y luego con pocos minutos por Temperley, ambos clubes de la Primera División A. Con todo el plantel en Buenos Aires, la institución anunció el miércoles vía Twitter la incorporación del lateral uruguayo Miguel Alejandro Villoldo, procedente del Club Plaza Colonia, que sorprendió a todos obteniendo el campeonato en el fútbol de ese país. Sin embargo, el jugador de 27 años no es un desconocido en esta zona, ya que una temporada atrás se desempeñó sin mucho éxito en Sarmiento de Resistencia, disputando el Federal A.

Es de recordar que, hasta el momento, en Boca Unidos se produjo la ida de jugadores clave para su funcionamiento como lo fueron los del defensor colombiano Juan Bravo (a Los Andes), el volante Michael Hoyos (a Deportivo Cuenca, Ecuador), y los delanteros Emiliano Terzaghi y Franco Cángele.

Cángele, figura en el último torneo, se había ido a Colombia con la intención de fichar con el recientemente ascendido América de Cali, pero no pasó la revisión médica.

La delegación completa de Boca Unidos que se encuentra de gira por Buenos Aires está integrada por los arqueros Juan Marcelo Ojeda, Fabricio Henricot y Franco Morales; los defensores Fabio Godoy, Alan Pérez, Rolando Ricardone, Marcelo Ortiz, Fernando Alloco, Ariel Morales, Germán Herrera y Alejandro Leani; los volantes Ataliva Schweizer, Ramiro Schweizer, Leonel Ríos, Martín Fabro, Diego Sánchez Paredes, Mateo Ramírez, Saúl Abecasis, Leonel Ceresole, Martín Ojeda, Mariano Miño y Marcelo Miranda; y los delanteros Emanuel Cáceres, Ignacio Valsangiacomo, Cristian Núñez, Federico Nieto, Carlos Ross, Gonzalo Ríos y Maximiliano Sánchez.