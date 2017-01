San Martín dominó y goleó a un débil Echagüe

Dominando de principio a fin y dejando en claro que continúa en un gran momento, San Martín de Corrientes venció con contundencia a su par de Echagüe de Paraná por un cómodo 99-71, en una nueva fecha de la segunda fase de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquet (LNB). El encuentro se disputó en el Fortín Rojinegro, con la dupla arbitral de Alejandro Chiti y Jorge Chávez, y tuvo parciales de: San Martín: 16-13, 41-29 (25-16), 70-49 (29-20), y 99-71 (29-22).

El partido comenzó parejo, con ambos equipos incómodos y fallando en varias oportunidades, hasta que San Martín tomó las riendas del juego, empezando a dominar en el tablero y a Echagüe, que no encontraba los modos de frenar la ofensiva del local. Los minutos pasaron, el Rojinegro aceleró las acciones y se alejó con un parcial de 8-2. Sobre los últimos instantes del primer cuarto, la visita aprovechó la relajación de San Martín para terminar debajo el segmento por 16-13.

En el segundo período, el elenco correntino superó en todas las líneas a los paranaenses, que se vieron dominados por el local, que marcó un parcial de 10-0, y provocando un desequilibrio en el tanteador. Echagüe intentó de todas las formas posibles, pero San Martín aplicó su contundencia y localía para alejarse por 15 e ir determinando lo que ocurriría en lo que restaba del partido. A pesar de la gran diferencia, la visita no bajó los brazos y empezó a descontar, pero el Santo le jugó de igual a igual para irse al descanso ganando por 41-29.

En el regreso, el juego continuó de igual manera, con San Martín dominante en todas las líneas y aplicando su condición de líder de la Conferencia, marcando una gran tarea de todo el equipo y dejando sin chances a Echagüe, que lograba que la ventaja no creciera aún más. Pero, sobre el final del tercer parcial, nuevamente el Rojinegro aceleró las acciones y aplicó una defensa extenuante para ganar el cuarto por 21 puntos, 70-49.

El último segmento solo sirvió para cerrar el encuentro, ya que a pesar de los incansables intentos de recortar la diferencia, el local marcó el ritmo de las jugadas y fue terminando de sellar un partido que lo ganó de principio a fin, logrando darle minutos a los juveniles Alorda, Méndez y Zandomeni. Finalmente, el marcador se cerró en un arrollador 99-71 para el líder del Norte, San Martín.