River insiste por Montoya y en Boca resurge Chiquito Romero

El interés de River Plate por obtener los servicios del mediocampista de Rosario Central Walter Montoya y el de Boca Juniors por conseguir un arquero de jerarquía, son hasta aquí las novelas de esta pretemporada de verano 2017. Mientras, en el fondo, la crisis en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) amenaza con el no inicio de la segunda parte del torneo de treinta equipos de la Primera División.

“La oferta que River hizo por Montoya, es mas importantes que la de algunos clubes europeos”, dijo Enzo Francescoli en diálogo con TyC Sports desde Estados Unidos. “Central no rechazó oficialmente la propuesta de River por Montoya”, agregó el directivo millonario desde Orlando, donde el equipo de Marcelo Gallardo realiza la pretemporada.

Sobre las negociaciones por Montoya, el exjugador de River afirmó que: “Para nosotros, la propuesta está como el primer día, por que no recibimos respuesta oficial”.

Boca no se queda Chiquito

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se refirió ayer a la posibilidad de contar con el arquero del seleccionado argentino y reconoció que el cuerpo técnico xeneize lo cuenta como titular para el torneo de Primera División. “No se si habrá cambiado de opinión, sería un gusto tener a Romero como arquero titular de Boca”, indicó Daniel Angelici, en diálogo con radio Rivadavia.

El máximo dirigente admitió una vez más que el ex-Racing y actual futbolista del Manchester United fue el jugador pedido por el cuerpo técnico que encabeza Guillermo Barros Schelotto. “Romero fue el arquero que el cuerpo técnico pidió, nos contactamos en su momento pero dijo que no tenía intenciones de volver”, indicó Angelici.

Ante la lesión de Guillermo Sara en su hombro derecho, Boca se inclinó a contratar a Mariano Andújar, de Estudiantes de La Plata, aunque las negociaciones se dilataron, por lo que la dirigencia del club de la Ribera ir como un ultimátum por Chiquito. “Hicimos una propuesta por Andújar, la cual Estudiantes consideró insuficiente. La negociación está caída, hay que seguir buscando”, cerró.

Martínez no vuelve a Vélez

El Burrito Juan Manuel Martínez criticó ayer a la dirigencia velezana por “cómo manejaron” las negociaciones para un posible regreso a Liniers. “Se cayó y no vuelvo aunque me ofrezcan diez millones de dólares”.

En declaraciones a radio La Red, el ex-Boca y seleccionado argentino contó que los dirigentes le mandaron un contrato “y después lo cambiaron a favor de ellos”. “Venía por seis meses para dar una mano, a pesar que el sueldo era muy malo”, agregó el delantero. Y disparó: “Desde que agarró esta dirigencia, el club esta a la vista de todos, cada uno saque sus conclusiones”.

El Globo sueña con Ábila

Luis Sasso, vicepresidente de Huracán, explicó que el delantero podría regresar a Huracán por una deuda que mantiene el Cruzeiro de Brasil con el Globo por su transferencia. En declaraciones a Closs Continental, el dirigente dijo que Huracán le reclama al club brasileño “el dinero por la totalidad del pase”.

“Técnicamente, hay una posibilidad para que Ábila vuelva a Huracán”, agregó. Además, se refirió al presente futbolístico del equipo que dirige Juan Manuel Azconzábal: “Huracán tiene que pelear los dos frentes, estoy seguro de que vamos a repuntar”.